«Pengene rår til slutt ...»

Meninger





Tromsø IL gikk i spissen og fikk en rekke av de norske toppklubbene, sist Rosenborg, med seg på en boikott av fotball-VM i 2022 i Qatar. Det er bare å applaudere for tiltaket og initiativet til den ferske eliteserieklubben.

Egentlig er det heller ikke uventet at en klubb som Tromsø IL går i spissen og fronter en boikott, når en vet at klubben har sterkt politisk engasjerte Tom Høgli i sine rekker. Den tidligere landslagsspilleren med 49 kamper med flagget på brystet har nå lagt opp, men meningene hans er fortsatt sterke. Han har ganske sikkert vært en pådriver for dette. Høgli er i dag ansvarlig for samfunn og bærekraft i klubben. Han er også en person som nyter stor respekt, ikke bare i Tromsø IL, men i norsk fotball.

Det er ikke første gang Høgli tar bladet fra munnen. Den som har fulgt litt med, husker for noen år tilbake at han kritiserte verdensstjernen Christiano Ronaldo for å avbryte en pressekonferanse i forbindelse med en landskamp da han fikk spørsmål om VM i Qatar. Ronaldo stormet fra pressekonferansen med uttalelser om han han ga blaffen i FIFA og Qatar. Det fikk Høgli til å reagere, og i en kronikk kalt «Den kyniske idretten» tok han et oppgjør med Ronaldo, FIFA og forholdene arbeiderne ved fotballstadionene i landet lever under.

Nylig kom det frem at 6.500 mennesker har omkommet i forbindelse med byggingene av anleggene til VM i Qatar i 2022. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har lenge høstet massiv kritikk for å ha tildelt gulfstaten mesterskapet.

Beskyldningene om korrupsjon har haglet. Omdømmet til pampene i FIFA har sunket betydelig, mens kritikken mot arrangøren og FIFA har stormet siden tildelingen så tidlig som 2010, da nasjonen fikk tildelt VM sammen med Russland (2018). I tillegg har kritikken om spilletidspunktet vært sterk, ettersom den stekende varmen om sommeren i Qatar har ført til at mesterskapet er blitt utsatt til november/desember.

Med dette som bakteppe er det en prisverdig holdning Tromsø IL nå har frontet, sammen med de andre norske klubbene som har fulgt deres eksempel.

Men bakom lurer det noen tanker. Kvalifiseringen til mesterskapet er ikke i gang ennå. Hva skjer hvis Norge – mot alle odds – skulle klare mesterstykket å kvalifisere seg til VM? Hva vil de samme spillerne si da? Vil klubbene da klare å si nei til spillerne som kan være aktuelle til en plass i VM-troppen, om Ståle Solbakken skulle finne dem verdig en VM-tur? Vil Norges Fotballforbund virkelig følge disse klubbene og si nei til å delta i et etterlengtet sluttspill for en sluttspillshungrig nasjon?

Manns minne er ikke særlig langt i mange tilfeller. Jeg er redd at dette, om det skulle bli en reell problemstilling i september/oktober neste år, vil være et av tilfellene der klubbene bakker ut og kaller det for snøen som falt i fjor.

Bare å kvalifisere seg til et VM kan gi rundt 100 millioner kroner inn på kontoen, om en legger tall fra 2018 til grunn. Derfor vil aldri Norges Fotballforbund bli med på en boikott. Samtidig er det penger som også kommer klubbene til gode og som vil gjøre det lett å skifte mening.

Pengene rår alltid til slutt, uansett hvor høyt flaggene heises i mars 2021 …