- Hvem eier Vesterålskraft?

Meninger





Det er først når du eier noe, - at du har mulighet for å selge. Når «eierne» av Vesterålskraft er i sluttfasen med å selge/fusjonere heile selskapet og slette selskapet fra bedriftsregistret, må vi spørre hvem som er «eierne». På papiret er det kommunene Bø (35%), Øksnes (30%) og Sortland (35%). Altså 100% kommunalt og offentlig eierskap.

Med andre ord er et slikt eierskap «folkets eiendom».





Prosessen er brudd på kommunens egne retningslinjer for eierskap.

Den opprinnelig bakgrunnen for offentlig eierskap er at strøm og ledningsnett er en grunnleggende infrastruktur i samfunnet. Også formålet for Vesterålskraft er inntil videre på papiret nettopp å sikre dette til befolkninga. Politikere er satt til å lede på overordna nivå. Så må diverse styrer og daglige ledere forholde seg til hva som er politiske retningslinjer gjennom formålet med selskapet.

I denne situasjonen står konsernstyret (var det enstemmig?) med leder Ronald Steen, AP, og daglig ledelse med alvorstunge miner fram og forklarer at oppdraget om salg nesten er i boks. Det understrekes gang på gang at fusjon/salg-avtale forhandles fram på «oppdrag fra eierne».

Rødts påstand er at en av de største eierne (Sortland 35%) ikke har pålagt et «oppdrag om å inngå avtale om å fusjoner eller selge» Vesterålskraft.

Ikke på noe tidspunkt eller i noen saker har formannskap eller kommunestyret behandla denne saka. Det er på samme måten med den akrobatikken som Vesterålskraft foretok seg i forbindelse med Fjordkraft - spekulasjonene. Dette er åpenbart brudd på Sortland kommunes nedfelte retningslinjer for handtering av eierskap i andre selskaper. Det framkommer i Eiermeldinga. Det ble for øvrig bekrefta fra kommunedirektøren i siste formannskap at kommunen ikke har fulgt egne vedtatte retningslinjer. Når Rødt har påpekt dette, har det vært tyst fra ordfører. Det er ordfører som setter opp saklista til kommunestyret og formannskapet og må stilles til ansvar.

Vi forventer at ordfører redegjør for sin egen rolle som politisk leder for en av de 2 største eierne i Vesterålskraft.

Vil regndråper i Vesterålen ende på bunnlinja til finansspekulanter på samme måten som vinden på Ånstadblåheia bidrar på bunnlinja til en sveitsisk storbank?

Avtalen om å selge ut/fusjonere alle deler av Vesterålskraft er begrunna i allmenne formuleringer om betydning for pris til kunder, arbeidsplasser, kompetanse, leveringssikkerhet. Det er nettopp disse vurderinger som konkret må forelegges eierne før avgjørelsen tas. Den mest sannsynlige utgangen på salg/fusjonering er at alle bestemmelser rundt disse forholdene mer og mer fjernes fra lokalmiljøet. I botn for dette ligger statsminister Gro Harlem Brundtlands energilov fra 1990 som ga støtet til markedsstyring for kraftproduksjon og ledningsnett.

Om eierskapet om kort tid overføres til Tromskraft er dette av erfaring bare ett skritt på veien.

Se på dette: Vesterålskraft var i utgangspunktet inne på eiersida av vindturbinkonsesjonen på Ånstadblåheia. Navnet var da «Vesterålskraft Vind AS» - Nordkraft (Narvik) overtok etter hvert alt, deretter solgt til Fortum (internasjonalt energiselskap med hovedkontor i Finland) og i dag eies anlegget (80%) av Credit Suisse. En sveitsisk finansinstitusjon med utløpere til 50 land m.m.