- Et samfunn der flere har grunn til å smile

Meninger





I Norge i dag er det mange mennesker som skammer seg over smilet sitt. De gjør det de kan for å dekke til munnen, og nekter å være med på bilder. De sliter med manglende tenner, skeivstilling, eller misfarging, og får i tillegg den psykiske og sosiale belastningen med å skamme seg over noe de ikke kan gjøre noe med. Dessverre er dette en naturlig konsekvens av måten vi har bygd opp helsetilbudet her til lands:

I Norge har vi i mange tiår betalt små egenandeler for å gå til legen, og egenandelstaket er overkommelig for de fleste. Det vil si at uansett hvor syk du er, eller hvor ofte du må til legen, slipper du å knuse sparegrisen. I motsetning til land som f.eks. USA er du garantert behandling, selv om du ikke har forsikring eller sparepenger i banken. I USA kan du for relativt små helseproblemer blir sittende igjen med gigantiske regninger, men sånn er det ikke i Norge.

Med mindre du må til tannlegen, da! Vi har nemlig den sikre, gode egenandelsordningen for alt som feiler kroppen og sinnet, med mindre vi snakker om tannhelse, da bruker vi det amerikanske systemet, der hver enkelt av oss kan bli sittende med regninger på ti- og hundretalls tusen kroner. Er det rimelig? Er det rettferdig? Svaret er selvsagt nei.

Det at tannlege er så kostbart betyr at tannhelse deles etter klasseskiller. Fattigfolk får slite med smerter, skeivstilling, manglende tenner osv. mens de som har god økonomi kan betale. Dårlig munnhelse forsterker utenforskap, og lager et samfunn med «dem» og «oss». Kostnaden ved dette er brutal for enkeltmennesket, som helt uten skyld kan bli isolert, med de skadevirkninger det har.

Munnhelsen henger også sammen med resten av helsa vår, på mange og komplekse måter. Dårlig munnhelse gir dårlig ernæring, og er et problem for store pasientgrupper med kreft, demens, diabetes, hjerte- karsykdommer, slag osv. Det er ingen overdrivelse å si at mangel på tannbehandling reduserer levealderen til mennesker i Norge i dag.

20. mars er den internasjonale munnhelsedagen, og den bør minne oss på at det er på høy tid å begynne å behandle tennene som en del av kroppen. Derfor vil SV bygge opp det offentlige tannhelsesystemet og gradvis la flere og flere få gratis tannbehandling. Hvis vi får gjennomslag i Stortinget, kan alle om få år gå til tannlegen jevnlig, og slippe å skamme seg over smilet sitt. Til syvende og sist skal vel det være politikkens hovedmål – å bygge et samfunn der flere har grunn til å smile.