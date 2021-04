Bygdekrangelen i ny versjon

Meninger





Jeg har i tidligere innlegg etterlyst en «samsnakking» for kraftselskapene i Vesterålen. Fra flere hold har jeg etter dette fått varierende forklaringer på hvorfor situasjonen er slik. «Vi har prøvd, men har fått negative tilbakemeldinger fra eiere og selskaper» er summen av disse tilbakemeldingene.

Samtidig omfatter tilbakemeldingene klare uttalelser om at det ville være ønskelig å ha en felles strategi for videre utvikling av kraftselskaper i Vesterålen. Men vi har altså prøvd, og ikke fått det til.

Dette minner sterkt om tidligere tiders (kanskje noen pågår fremdele) krampaktige kamper mellom de enkelte tettsteder eller områder i kommunene. I bunnen av disse konfliktene har det ligget en uvilje/redsel for å miste goder.

Utfordringene for dagens kraftselskap er tydelig, betydelig og faktisk skremmende. Tilsynelatende kan hvert av dagens tre selskaper ha solid økonomi og stå støtt. Men dette er bare tilsynelatende. Fremtiden for selskapene er sammensatt, og inneholder for eksempel:

- Større etterspørsel av kraft til alle områdene i Vesterålen. Dette vil komme som resultat av allerede vedtatte miljømessige endringer, ved elektrifisering av biler, fartøy og deler av øvrig næringsliv som i dag benytter fossil kraft

- Deler av dagens linjenett krever allerede betydelig oppgradering

- Alle kommunene ønsker ny næringsvirksomhet som krever større tilgang på elektrisk kraft

- Øket etterspørsel av elektrisk kraft vil kreve omfattende oppgradering av linjenett

Jeg vil hevde at ingen av dagens selskap har økonomisk kraft til å møte disse utfordringene. I alle fall ikke uten å øke nettleien for kundene dramatisk. I tillegg vil selskapenes mulighet til å overføre store utbytter til eierkommunene være historie.

I denne situasjonen sier altså både eierne og selskapene at «vi har prøvd å bli enig, men har gitt dette opp». Dette er direkte skremmende. En kan undre seg på om mulig tap av arbeidsplasser ved effektivisering er del av begrunnelsen. Altså bygdekrangelen på nytt.

Det enkelte selskap gjør i dag trolig grundige vurderinger av muligheter for samarbeid/fusjon med kraftselskap utenfor Vesterålen. Helt uavhengig av hverandre. Dersom de lykkes vil vi kunne oppleve at betingelsene for den enkelte kunde vil være vesentlig forskjellig mellom kommunen i Vesterålen, avhengig av hvilket selskap de da «tilhører» Betingelsen for kraftleveranse vil dermed vær et viktig moment for bedrifter lokaliseringsvalg.

Det er også trolig at samarbeidsmuligheter mellom dagens selskaper vil være redusert. De nye eksterne kraftselskapene vil garantert også være opptatt av effektivisering, og dermed reduksjon i dagens antall ansatte.

Kraftselskapene er eid av kommunene i Vesterålen. For å gi innbyggerne best mulig tilbud på trygg levering av tilstrekkelig elektrisk kraft, til best mulig pris. Å opprettholde dette vil være en av de viktigste forutsetningene for å bygge Vesterålen videre. Som en god og konkurransedyktig region for befolkning og næringsliv.

Vi er inne i en langvarig utviklingsperiode for regionene sett under ett med befolkningsnedgang og behov for nye arbeidsplasser. Tilgang på tilstrekkelig kraft, til en konkurransedyktig pris, vil være avgjørende for videre utvikling.

Betingelsene for kraftselskapene vil endre seg vesentlig. Enhver effektivisering vil trolig medføre noen færre arbeidsplasser i tradisjonelle tjenester. Men kraftselskapene har i de senere år skapt nye arbeidsplasser på utbygging av bredbånd. Trolig er det nye områder det kan være mulig å skape nye arbeidsplasser, til erstatning for dagens. Men viktigst, et sterkt kraftselskap vil gi kraftleveranse som gir mulighet for å dekk kommende års etterspørsel av elektrisk kraft. Til fornuftig pris. Og dermed nye arbeidsplasser i annen næring.

Feile beslutninger i dagens kraftselskap og hos eierne kan vær katastrofalt for regionen Vesterålen. Vi risikerer en ulik prioritering av regionens behov for stabil og tilstrekkelig kraft. Og vi risikere en fragmentert beslutningspåvirkning dersom regionen skal dekkes av tre forskjellige eksterne kraftselskap. Kommunene vil kanskje være representert i tre forskjellige selskap, uten samordning. Det vil være vanskelig å få gjennomslag for fellesbehov for Vesterålen.

Jeg er ganske sikker på at Vesterålen blir svarteper dersom selskapene fortsetter med vurderingen og forhandlinger, og kanskje fusjon, hver for seg. Taperne vil være innbyggere og næringsliv. Og dermed hele regionen.

Jeg håper at både kraftselskapene og eierkommunene kan legge bort nabouenigheter, og gå inn i et konstruktivt samarbeid for å sikre en best mulig fremtidig kraftsituasjon for hele Vesterålen. Om ikke en fusjon, så i alle fall en felles strategi og forhandling med eksterne kraftselskap.