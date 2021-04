- Bilen en del av hverdagen, også i fremtiden

Meninger

. 80% vil eie eller disponere bil om 10 år. Andelen 18-åringer med lappen øker.

Tunge stemmer i den nasjonale klimadebatten vil at du skal kjøre mindre bil. At færre skal eie bil. Følger du med på klimadebatten er det lett å få inntrykk av at bilen er et onde og ikke et gode. Det tror vi i bransjen at 2,8 millioner norske personbileiere er uenig i.

At så mange nordmenn velger å ha bil kan bare bety at svært mange trenger bilen for å få livene og hverdagene sine til å gå opp. I bygd og by. Godt er det da at bilbransjen leder an i det grønne skiftet. Det er ingen annen bransje som har snudd seg så raskt og utviklet så mye ny teknologi så raskt som bilbransjen. Ikke bare med tanke på elbilen, men også teknologi som sitter under panseret på dagens nye hybrid og fossilbiler. Bilen er i ferd med å bli utslippsfri og de bilene som slipper ut CO2 slipper nå ut svært lite. Mange av dem går på strøm i hverdagen og bruker kun fossilt drivstoff på vei til hytta.

Men det er særlig den utslippsfrie bilen som preger salgsstatistikken i Norge. I fjor kjøpte over halvparten av dem som kjøpte ny bil en elektrisk bil. Allerede er over 10% av personbilene våre elektriske. Og det er bra for miljøet. For det er lite som tyder på at Ola og Kari har tenkt å slutte å kjøre bil. I Vesterålen var hele 64% av registrerte personbiler i 2020 elektriske eller som ladbare hybrider. Om vi ser på rene elektriske biler var andelen over 45%, dette i et distrikt som ikke har kollektivfelt eller bomringer med restriksjoner for kjøring med bensin eller dieselmotor.

En fersk undersøkelse utført av Kantar for Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening viser at 8 av 10 spurte nordmenn sier de vil eie eller disponere bil om 7-10 år. Spørsmålet var enkelt. Vil du eie eller disponere bil om 7-10 år? 80% svarte ja.



Vi som ikke bor i vår felles hovedstad gruer oss nok litt til å kjøre dit. Byen har blitt et utstillingsvindu for en bilpolitikk som handler om å gjøre det vanskeligere å kjøre, parkere og eie bil. Også utslippsfrie biler. Men til og med i vår felles hovedstad Oslo svarte hele 70% at de ser for seg å eie eller disponere bil om 7-10 år fra nå. Det er et sterkt signal. Selv i en by med en kollektivtrafikk vi i Vesterålen bare kan drømme om og sannsynligvis aldri får se.

De unge brøler etter bedre klima, også ungdommene i Vesterålen. Det er bra. Det får bilbransjen til å lytte og skjerpe oss. Vi svarer med å levere utslippsfrie og lavutslippsbiler til både dem som sitter på med foreldrene, men også til dem som skal ta førerkort. Det er nå flere med lappen i 18-årskullene.

I 2015 viser tall fra Statens Vegvesen at det var 46% av 18-årskullet som hadde lappen. I 2019 var tallet stedet til 53%. Også dagens unge forstår at bilen er en del av transportløsningen i Norge i uoverskuelig fremtid, og at den er i ferd med å bli utslippsfri. De ser at store deler av arbeidsmarkedet krever førerkort. Og de tenker kanskje også på en fremtid med, barnehager, bagger, barnevogner, badeturer og bilferie. Men kanskje først og fremst i hverdagen. Si hva du vil. Det er kjekt med bilen og her i Vesterålen er det vanskelig å klare seg uten. Selvsagt er det også fint å ta bena fatt. Vi tror de unge i dag vil finne en fin balanse mellom bruk av utslippsfri bil og bruk av beina.

De unge som vokser opp nå vokser opp med elektriske og hybride biler. De trenger ikke bruke tid til å vende seg til ny teknologi. For dem så er det dette som er teknologien. Det lover godt for fremtiden - for som vi ser er det lite som tyder på at fremtidens Norge er et land uten bilen.

På vegne av bilbransjen i Vesterålen.