«Hvor skal 14- åringen din i helga?»

Meninger





Det går sikkert greit at vi drar på hytta i helga? Eller kanskje reiser bort på en weekend? Det trenger vi etter en hard arbeidsuke på hjemmekontor? Vår datter på 14 må jo forstå hva som er rett og galt? Hun er ikke den som lar seg påvirke av venner? Det som står skrevet i nyhetene om 14-åringer som er drita fulle sammen med russen gjelder sikkert ikke min datter? Hun ruser seg ikke, verken på alkohol eller andre rusmidler? Mobbing og utenforskap, og et voldsomt stygt språk forekommer ikke i hennes gjeng? De er jo bare jenter? Og det må hun jo ha lært på skola. De skal jo ta seg av sånt.

Hun er jo vår datter. Hun gjør ikke sånt. Og hvis det skulle skje noe kan hun jo bare ringe? Og når det ikke gjelder din datter akkurat denne helga, så bryr det ikke deg?

Vel – «wake up and smell the coffee!»





Ungdommer skal teste grenser. De skal utvide sin horisont, både fysisk, mentalt og sosialt. De skal jo ut og «prøve seg på livet». De skal konkurrere om å bli godt likt av andre. De skal vise at de både kan og tør. De skal vise verden at de er uavhengige. Og det er enorme krefter i å hevde seg. De vet best.

Og det er supert at de er offensive. At de vil ut og se hvordan resten av verden og samfunnet kan se ut. At de er nysgjerrige på både andre mennesker, og nye «aktiviteter». At de oppdager kjærlighet i nye former. Og at de oppdager hva som ikke er kjærlighet. Det er naturlig å søke rus i en eller annen form. Og da viser statistikken at miljø er utslagsgivende for hvilken. Om de ruser seg på opplevelser, eller skaper et behov for andre stimuli. Og hvilket forhold de har til de voksne vil kunne gi seg utslag den ene eller den andre veien.

Det «fine» i 2021 er at man når rundt til alle – alltid. Aldri mer enn et tastetrykk unna kan man få vite hva som skjer, og hvor det skjer. Og i skjulte kanaler for voksne. Der har lojaliteten ingen grenser. Ingen voksne skal vite. For så vidt litt som vi selv holdt på, bare at vi måtte sykle eller ringe rundt. Det tok både lengre tid, og vi fikk tak i færre folk.

Det er også sånn at det ikke alltid er velmenende aktører inne i bildet. For din datter har vel ikke sendt lettkledde, eller mindre, bilder av seg selv til andre? Hun har vel ikke vært i kontakt med noen med skumle hensikter? Nei, for det gjør jo ikke din datter. Sånn var det jo.





Til opplysning: Det er beintøft å hevde seg som ungdom i 2021. Det er forventet at de skal levere topp resultater på skola, bli toppidrettsutøvere, være populære av alle, og ha suksess i alt de gjør. Og det presset vi legger på dem, dobler de på hverandre. Du skal ikke trå mye feil før du blir latterliggjort, eller sett på som en taper. Og via sosiale medier får «hele verden» vite om det i samme sekund. Som igjen gjør tilværelsen vanskelig, både på skola og i fritiden. I en tid av livet hvor samvær med venner betyr alt. Det kan vi huske fra egen ungdomstid.

Det er mektige greier, og ting vi må begynne å ta inn over oss som voksne. Din datter er helt sikkert ei kjempejente, med alle muligheter foran seg. Men hun trenger tydelige voksne rundt seg. Ikke noen, men alle trenger det. Og kanskje du kan være en trygg voksen for noen som ikke har tilgang på det?





Verden har gått videre. Heldigvis, på mange områder. Men veldig beklagleg på andre. Det har også vår rolle som voksne. Vi må være på banen på en helt annen måte enn før. De unge har mye mer medvirkning enn før i sin egen tilværelse. Men det er forskjell på medvirkning og totalt anarki. De trenger fremdeles voksne til mer enn å fore dem med penger og materielt gods. De trenger balanserte tilbakemeldinger. De trenger for det første å vite at man er tilgjengelig når det trengs. Enten det er mandag morgen, eller lørdag kveld. De trenger å kjenne på følelsen av at andre ønsker at de skal lykkes. De trenger å vite at de kan stole på at vi er der for dem når DE trenger det. Ikke bare når du har tid.





Og skal du bli tatt på alvor som voksen, og vil at de skal stole på deg. Ja, da skal du gi adekvate tilbakemeldinger BÅDE på rett og galt. Det går an å fordømme handlingen, men fremdeles støtte ungdommen. Når de unge trår feil trenger de oss enda mere.

Så denne helga, og kommende helger blir vi enige om at DU har kontroll på hvor DIN 14-årige datter er, og hva hun driver med. Du er tilgjengelig når det måtte være dersom hun skal ut. Du tillater selvfølgelig ikke at hun verken drikker alkohol eller bruker andre rusmidler. Du sprer holdninger som skaper inkludering. Og du vet hvordan du skal ta opp ulike ting på en måte som gjør at hun får vite det hun trenger i hennes alder. Det betyr ikke nødvendigvis å si alt du vet…

Og du; når du snakker med de andre foreldrene dere omgås, får du dem til å gjøre det samme.

God helg!