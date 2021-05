-Er Hadsel MDG villige til å ofre byggingen av Hålogalandsveien i bytte mot tog mellom Fauske og Tromsø?

Meninger





Hålogalandsveien har stått på den Vesterålske dagsorden i flere tiår, og er endelig, med Høyre i regjering, kommet inn på prioritert plass i NTP og anbudet er lyst ut. Det betyr en historisk satsning på avgjørende infrastruktur i regionen. Sist gang vi var vitne til ei slik formidabel satsning på samferdsel i vår region var når Vesterålsbruene ble bygget på 70-tallet. Dette til ettertanke.

MDG med sentrale politikere har tilkjennegitt at de vil skrinlegge den planlagte veien til fordel for den mye omtalte Nord Norge banen. Det mer dekkende navnet på denne banen er «tog mellom Fauske og Tromsø».

Dette er bekymringsfullt. Det bekymrer at MDG fra sentralt hold sender disse signalene, og det bekymrer at MDG lokalt ikke tilkjennegir ei holdning til dette. Mange vil gi sin stemme til MDG på bakgrunn av klima- og miljøpolitikken de fører, men denne politikken har en pris. Prislappen er hektet på Hålogalandsveien, og nå lurer Hadsel Høyre med flere på; Hva mener Hadsel MDG?

Er MDG på sentralt hold kjent med konsekvensene av å ikke bygge Hålogalandsveien? Når et parti fra sentralt hold går så aggressivt ut mot dette historiske samferdselsløftet må det lokale partiet gå ut og faktisk redegjøre for sin holdning.

Er Hadsel MDG villige til å ofre byggingen av Hålogalandsveien i bytte mot tog mellom Fauske og Bodø? Hvis ikke, hvilke grep gjøres fra de lokale MDG lagene for å få moderpartiet til å gå bort fra denne holdningen. Vi vet at et rødgrønt flertall etter valget fort kan bli avhengige av støtte fra MDG. Kan vi forvente at det sentrale MDG legger Hålogalandsveien på forhandlingsbordets alter?