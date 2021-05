«Lofoten, Vesterålen og Senja er oljefritt – sett sluttstrek!»

Meninger





Torsdag 20. mai avholdt Sortland lokallag av Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sitt årsmøte. Årsmeldinga slår fast at aktiviteten i lokallaget har vært lav i perioden. Dette skyldes ikke bare koronaen, men også fordi saka vår har tatt ei ny og avgjørende vending: Kampen for et oljefritt LoVeSe er i realiteten vunnet, og vi forventer at ei regjeringserklæring etter valget i år vil markere et endelig punktum.





Spørsmålet om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har vært en gjenganger, særlig ved de tre siste stortingsvalgene. Saka har preget valgkampene og den har vært sentral i regjeringsforhandlingene, og har blitt parkert uansett regjeringskonstellasjon. I dag er det et bredt flertall på Stortinget som i praksis ikke vil åpne for petroleumsvirksomhet. Dette ble situasjonen etter at Arbeiderpartiet med stort flertall vedtok å legge bort kravet om konsekvensutredning.

Sortland lokallag mener at siden situasjonen nå entydig går i retning av støtte til aksjonens formål, så må en diskusjon om ei alternativ framtid for aksjonen tas opp på neste landsmøte (2022). Avgjørende for denne vurdering vil være hva ei regjeringserklæring etter stortingsvalget i høst sier om petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Sortland lokallag vil nok fortsatt ha forholdsvis lav aktivitet, men lokallaget er så absolutt intakt, oppegående og klar for fortsatt kamp dersom situasjonen skulle kreve det.

Styret