«Beskytt deg i sola og sjekk føflekken dine»

Meninger

Nylig var det verdens hudkreftdag og vi i Kreftforeningen ønsker å øke kunnskapen om hvordan vi kan forebygge hudkreft og hvordan vi kan oppdage hudkreft tidlig. Det kan redde mange liv. I år er det ekstra viktig å minne om viktigheten av å sjekke føflekker siden vi ser en nedgang i antall hudkrefttilfeller som ikke kan forklares med annet enn korona, det er bekymringsfullt dersom det skyldes hudkreft som oppdages sent.

Nye tall fra Kreftregisteret viser en nedgang på 10% i antall hudkrefttilfeller etter Korona. Det er ikke for det, vi håper inderlig at tallene skal ned, derimot frykter vi at det ikke er en reell nedgang, men bare mindre som er oppdaget. Det er ikke noe utover korona som kan forklare nedgangen og når vi har hørt historier om færre som går til legen gjør det oss bekymret. En undersøkelse vi har gjort bekrefter mistanken at det er mange som ikke har vært hos legen med farlige føflekker i år. Vår representative undersøkelse viste at 15% hadde en hudforandring de mistenkte kunne være hudkreft, men under halvparten bestilte legetime raskt.

Heldigvis er føflekkreft en kreftform som kan forebygges, og ikke minst er den ganske enkel å behandle – hvis den oppdages tidlig. Tidlig oppdagelse kan bety forskjell på liv og død. Vi har derfor en klar oppfordring på verdens hudkreftdag: sjekk føflekkene dine – og sjekk føflekkene til de du står nær! Er du i tvil om hva du skal se etter kan du gå inn på www.kreftforeningen.no/hudsjekk og gå til legen. De har kapasitet, det er trygt og de kan hjelpe.

Vi burde forebygge fra vi er barn for huden husker hver gang man blir solbrent. Det er særlig viktig med lys hud og vi må erkjenne at lys hud øker risikoen for hudkreft. Hvor mye den enkelte må beskytte seg i sola, avhenger blant annet av hudtype, tid på dagen og året, og hvor sterk sol det er der du er. Vi har derfor fire solvettråd:

1. Begrens tiden i sola – unngå å bli solbrent

Din beste solbeskyttelse er å være mindre i den sterke sola midt på dagen. Risiko for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent. Mye UV-stråler gir dessuten rynker og pigmentflekker. Sjekk gjerne UV-indeks, for eksempel i YR-appen.

2. Bruk klær og skygge som beskyttelse

Klær, noe på hodet, solbriller og skygge er viktig som beskyttelse mot sterk sol. Jo lysere hud, desto viktigere er det å beskytte seg.

3. Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte

Bruk minimum faktor 30 og ikke vær lenge i sterk sol selv om du har smurt deg. Vær raus med kremen, bruk en god håndfull til en hel kropp. Best effekt får du ved å smøre deg før du går ut. Gjenta etter to timer, og hvis du har badet eller svettet bort kremen.

4. Ikke bruk solarium

Jo mer du bruker solarium og jo yngre du er når du begynner, desto mer øker risikoen for hudkreft. Det er ingen trygg, nedre grense for hvor lenge du kan være i solarium.

Hvert år får over 2300 nordmenn hudkreft og 300 personer dør av det, det er flere enn antallet mennesker som dør i trafikken og plasserer Norge i verdenstoppen i antall hudkrefttilfeller. Det er ikke en topplassering vi vil ha og når vi vet at 9/10 hudkrefttilfeller skyldes sol og solarium kan vi forebygge mange av dem.

Vi har derfor to oppfordringer i dag; nyt sola, bare husk å ta vare på huden din samtidig. Det er ingen brunfarge som er verdt å få kreft for.

Den andre; Sjekk dine kjæres, og dine egne føflekker. Ta kontakt med fastlegen om du er i tvil.