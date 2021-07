«Vær en matredder i sommer!»

Meninger





Tenk at noe så hyggelig som å spise opp maten, faktisk er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å ta bedre vare på jorda vår!

Om sommeren frakter vi mat til strender og parker, inviterer til grillfest og spiser ute. Maten blir kanskje stående litt lenge i varmen og det er fort gjort å glemme restene. Kjenner du deg igjen?

Over halvparten av det kartlagte matsvinnet skjer i hjemmene våre, og i snitt kaster vi 42 kilo mat hver i året. Matsvinn er en av våre største miljøutfordringer, og det betyr at hver eneste lille innsats du og jeg gjør teller. Her er ti tips til hvordan vi kan være gode matreddere i sommer:

1. Invester i en kjølebag og fryseelementer. Da holder piknik-maten seg godt helt til du kommer hjem igjen til kjøleskapet.

2. Skal du arrangere sommerfest? Be gjestene ta med matboks så de kan ha med rester hjem. Husk også å be om «doggybag» på restaurant.

3. Jordbær varer lengst hvis de oppbevares kjølig, og du trenger ikke å kaste hele kurven hvis du oppdager mugne bær. Plukk ut de dårlige bærene og de som har lagt tett inntil, skyll og spis resten.

4. Frukt modnes raskere i varmen, så ikke kjøp for mye av gangen. Myk frukt er heldigvis perfekt i smoothie!

5. Har du prøvd “nice cream”? Del opp og frys godt modne bananer. Etter en runde i blenderen blir de forvandlet til banan-is!

6. Ikke la grillmaten bli stående på bordet utover kvelden. Legg restene raskt i kjøleskapet og spis dem dagen etter. Hva med pølser i frokost-omeletten eller burger på lunsj-skiva?

7. Friske salater er ekstra godt om sommeren. Visste du at sliten og slapp salat, reddiker og mange andre grønnsaker blir friske og fine igjen etter en stund i kaldt vann?



8. Lag krutonger av tørt brød og pølsebrød ved å steke dem med olje og krydder i ovnen eller stekepanna. Kjempegodt tilbehør til salaten!



9. Laget for mye kaffe? Sett den i kjøleskapet og lag iskaffe med kald melk. Heller du også litt av kaffen i en isbitform, får du kaffe-isbiter du kan ha oppi.

10. La deg inspirere av andre matreddere på Instagram.



God sommer til alle matreddere der ute!