«Regjeringens innsats for psykisk syke får stryk – Ap vil ha et løft!»

Meninger

Tilbudet til psykisk syke i Norge er mangelfullt. Arbeiderpartiet mener det haster med et varig løft for psykiske helsevern.

Riksrevisjonens ferske rapport levner liten tvil. Regjeringen har ikke vært i nærheten av å klare å prioritere psykisk helsevern i like stor grad som somatikken. Pasientenes adresse avgjør, og alt for mange får ikke hjelp når de trenger det.

Arbeiderpartiet har i en årrekke prioritert mer penger til psykisk helsevern enn regjeringens bevilgninger, men både pasienter og fagfolk fortjener at vi gjør mer enn å bare bevilge mer penger. Behandling innen psykisk helsevern må gjennomgå en kvalitetsreform. Sannheten er at vi i dag ikke vet hvorvidt behandlingen som gis er god nok.





Økt kapasitet og bedre kvalitet i tjenestene er veien fremover. Arbeiderpartiet vil sørge for et varig løft for det psykisk helsevernet. Mer penger, flere fagfolk og at pasienter med psykiske helseplager blir vurdert av en spesialist må på plass. Psykisk helse må behandles annerledes enn et hoftebrudd eller en blindtarmbetennelse. Men vi må også lære noe av somatikken som spesialiserer behandlingene mot de plager og lidelser som skal behandles, og som tar i bruk behandling med dokumentert effekt. Samtidig må vi ha et godt og tilgjengelig breddetilbud. Et varig løft for psykisk helse må komme pasienter i hele landet til gode!





Høyre-regjeringen har mistet troverdighet med tanke på å hjelpe sårbare pasienter. Bedring av det psykiske helsetilbudet var et av Høyres tydeligste valgløfter i 2013, 2015, 2017, 2019 og nå i 2021. Høie startet sin tid som helseminister med å be om bedre kvalitet i psykisk helsevern – men det som Riksrevisjonen nå peker på er en varslet krise, og forvekslende likt det som tidligere har blitt pekt på som utfordringer i behandlingen av psykisk syke. Etter åtte år i regjering, er det nå de samme kvalitetsutfordringene som melder seg. Det gir ikke grobunn for fornyet tillit.