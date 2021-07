Meninger





Andelen av Statens vegvesens kontrakter som gikk til utenlandske entreprenører mens de rødgrønne styrte i 2012 var på 43 prosent. I 2020 er tallet null. Sannheten er at norske entreprenører vinner de fleste samferdselskontraktene.

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre påstår at norske entreprenører ikke klarer å konkurrere med utenlandske aktører, og at vi har en "dum stat" som legger opp til dette. Nei, vi har en smart stat – der de fleste kontraktene går til norske entreprenører.

Hele debatten blir rett og slett litt merkelig nå vi ser på tallene oppsummert. Bildet tegnet opp av Vedum og Støre stemmer ikke med virkeligheten. Selv om andelen norske og utenlandske entreprenører kan svinge litt år for år, viser det store bildet at de fleste av samferdselskontraktene går til norske entreprenører.

Solberg-regjeringen har siden 2013 satset enormt på samferdsel. Samferdselsbudsjettet har blitt doblet og det har medført en eventyrlig vekst for norsk anleggsbransje. Samferdselskaka har blitt mye større – og norske entreprenører får bake nesten hele kaka.



Norske entreprenører vinner små og store kontrakter

La meg oppsummere: Av Statens vegvesens store kontrakter i tiden 2011-2020 har 86 prosent gått til norske entreprenører. Av kontraktene på over 10 millioner kroner har hele 97 prosent gått til norske aktører. Av Nye Veier sine 16 kontrakter etter at selskapet inngikk sin første kontrakt i 2016, har 12 kontrakter gått til norske entreprenører. Dette viser at norske aktører står seg svært godt i møte med utenlandsk konkurranse.





For jernbaneprosjekter har det også de siste årene vært størst innslag av norske entreprenører. Ert unntak er perioden 2015–2018 i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Fra 2017 til 2020 er andelen av samferdselskronene som går til utenlandske entreprenører halvert på jernbane. Bane NOR forventer at kontraktene foretaket går ut med i markedet i 2021 og 2022 med enkelte unntak, primært tiltrekker oppmerksomhet fra det nasjonale markedet.

Så er det viktig å huske på at det er mange norske entreprenører og rådgivere som jobber i norske samferdselsprosjekter som underentreprenører, selv om utenlandske entreprenører vinner konkurranser. Blant annet anslår Nye Veier at over 70 prosent av verdiene i deres prosjekter som har gått til utenlandske entreprenører blir værende igjen i Norge.

For å sikre et velfungerende anleggsmarked, trenger vi sunn konkurranse om kontraktene, og det er viktig at norske og utenlandske entreprenører konkurrerer på like vilkår. Likevel vinner som oftest norske entreprenører frem.

Smart stat sørger for et velfungerende anleggsmarked

Vi har en smart stat og en smart regjering som er opptatt av både å bygge landet og samtidig utvikle næringslivet, bygge kompetanse og sikre sysselsetting. Vi ønsker mest mulig samferdsel for pengene, samtidig som vi ønsker et velfungerende anleggsmarked.

Utenlandske entreprenører er velkommen til å konkurrere om norske kontrakter, men det er viktig at norske og utenlandske entreprenører konkurrerer på like vilkår. Vi ser at denne konkurransen fungerer, og vi ser at norske entreprenører klarer seg godt.

Flere utenlandske entreprenører vant i 2012

For ti år siden, da jeg var leder av transportkomiteen på Stortinget, var kritikken fra bransjen at vi bygget for stykkevis og delt, og at de ville ha større prosjekter. I 2013 dro samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) på frierferd til Tyskland for å lokke utenlandske entreprenører til Norge.

Åtte år senere bygger vi mer helhetlig, vi har større kontrakter, men fortsatt også mange små prosjekter. Da er det fint å se hvor godt norske aktører fortsatt lykkes. At norske entreprenører får konkurranse utenfra, bidrar til å styrke dem heller enn å true dem, både når det gjelder mindre og større kontrakter. Det viser også tallene fra de siste årene.

Når andelen av Statens vegvesens kontrakter som gikk til utenlandske entreprenører i 2012 var på 43 prosent, og det samme tallet 2020 var tallet null, sier det mye om vi er på rett vei og at vi har en smart stat.