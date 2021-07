«Torsets ytringer»

Meninger





I sitt innlegg «22. juli og ytringsfrihetens gratispassasjerer» bruker Torset en meget spesiell (men velkjent) retorikk for å fortelle avisens abonnenter at alle som ikke er enige med ham og de andre politiske partier som applauderer Torsets tankeunivers, driver med konspirasjonsteorier og ikke debatt.

Når Torset snakker om undergravende ytringer, så nevner han i tillegg til voldsideologiene islamisme, rasisme og fascisme bl.a. ordet «Eurabiafantasi». Noen saklige begrunnelser ut fra fakta som relaterer til Torsets nevnte voldsideologier og hans «Eurabiafantasi» får man ikke lese noe om noe sted i innlegget. Er det kanskje slik at Torset selv har blitt en av «ytringsfrihetens gratispassasjerer»?

Når det gjelder dette med «Eurabiafantasi», så har bl.a. både Oriana Fallaci og Hallgrim Berg tatt opp dette i sine bøker. Ellers så snakker også Gisèle Littman mye om det i sin bok «Eurabia - The Euro-Arab Axis» der appendiksene bakerst i boken refererer til en rekke offisielle møter og konferanser som har blitt holdt for å fremme den euro-arabiske dialogen. Noteapparatet til bokens 18 kapitler inneholder en rekke kilder som dokumenterer det Gisèle Littman snakker om. Det vil i så måte være interessant å få en nærmere og konkret forklaring fra Torset om HVILKE av kildene det refereres til i boken som er såkalte hypoteser og HVORFOR Torset mener at disse er såkalte hypoteser.

Ytringsfrihet, slik man finner den innenfor rammene av norsk lov, er grunnpilaren for vårt demokrati. En offentlig og redelig debatt hvor ulike syn og interesser får møtes for å bli utfordret, blir umulig uten denne ytringsfriheten.

Konsekvensen vil fort bli et totalitært styre der en politisk elite skal få bestemme hva den offentlige debatten skal dreie seg om. Og når politikere, akademikere og media plutselig sklir inn i diktaturlignende tilstander, så er ytringsfriheten det første som blir borte.

Med frihet så følger det selvfølgelig også med et ansvar. Spørsmålet blir derfor hvor langt ansvaret skal gå for at noen føler seg støtt av - eller at de ikke liker - enkelte ytringer?

Det finnes mange eksempler på ytringer som kan oppfattes som støtende, men at noen kan oppfatte ytringer støtende er allikevel ikke avgjørende for å begrense en ytringsfrihet som er hjemlet i norsk lov selv om enkelte prøver å begrense den - også under valgjakten.

Hvordan vil Torset definere ytringsfrihet hvis alle ytringer noen hevder seg støtt av skulle forbys?

Grenselinjene for ytringsfrihet bør være helt andre og objektive kriterier enn de som Torset tydeligvis ønsker seg i sitt «demokrati». I et velfungerende demokrati, så går grenselinjene ved oppfordringer til vold og direkte hatefulle ytringer, bl.a. rasisme.





Man skulle anta at begreper som ytringsfrihet og grenselinjene for ytringsfriheten skulle være godt kjent også for politikere som uttaler seg om ytringsfrihet etter at ytringsfriheten ble nedfelt i vår grunnlov for over 200 år siden.

De siste årene har man sett eksempler på begrensninger med hensyn til ytringer som støter religiøse følelser. Da Karikaturstriden sto på som verst for 15 år siden (og med etterfølgende forsøk på å gjeninnføre blasfemi i straffeloven), så var det mange norske politikere som ikke bestod testen. I så måte var Arbeiderpartiet blant dem som så ut til å ha forstått minst av hva begrepet ytringsfrihet innebærer.

Avisens abonnenter trengs å bli minnet på om Arbeiderpartiets historie rundt dette med ytringsfrihet selv om innlegget er skrevet av Nordland SV's andrekandidat til Stortinget.

Etter at Karikaturstriden eksploderte i 2005, fikk Arbeiderpartiet grundig bevist at partiet ikke var noen sterk forsvarer av ytringsfriheten når det trengtes. Istedenfor ble de som hadde trykket karikaturtegningene dolket kraftig i ryggen da Arbeiderpartiet la seg flate med sin beklagelse overfor regimene i Midtøsten om at Norge har ytringsfrihet.





Bedre ble det ikke da Arbeiderpartiet i 2009 skulle være en forkjemper i regjeringen for at den sovende blasfemiparagrafen skulle erstattes med et nytt punkt i rasismeparagrafen som ville gjøre angrep på religion straffbart. Og hvordan ville det da ha blitt med en offentliggjøring av karikaturtegningene i Norge? Torset kan helt sikkert tenke seg frem til resultatet.

Etter at slaget var tapt om en ny blasfemiparagraf i 2009, så kan det se ut som at en ny innfallsvinkel har kommet i forgrunnen for å begrense ytringsfriheten – nå snakkes det mer om hvordan andres tolkninger og eventuelt et misbruk av ytringer skal føre til ansvar. Og da er det ikke snakk om ulovlige ytringer eller ytringer som overskrider grenselinjene for hva som er lovlig – nå handler alt om hva ytringer fører med seg i kommentarfeltene og ved spredning i sosiale medier.

Helt siden 22. juli-terroren i 2011 så har den rådende logikken vært at ytringer - som i seg selv ikke er hatefulle eller ulovlige - ved spredning og tolkning kan oppfordre til hat og at det i neste omgang kan føre til grusomme handlinger.

Hva tenker Torset om dem som tolker ytringene? Skal de unndra seg et ansvar, eller er det greit at de skal få være «ytringsfrihetens gratispassasjerer»?

En begrunnelse i form av at ytringer kan bli gjenstand for en mer eller mindre rimelig tolkning, bør (og kan) ikke brukes for å begrense ytringsfriheten selv om enkelt akademikere helt sikkert vil komme til å legge en slik begrunnelse til grunn for sin rådgivning overfor politikere under valgjakten.

Man bør selvfølgelig ha en stor respekt for de som ble rammet både direkte og indirekte av 22. juli-terroren, og det bør det ikke herske noen tvil om.

Man bør også selvfølgelig vise hensyn når man ytrer seg, men å forsøke å begrense muligheter for kritikk selv om noen kan bli lettere såret enn andre, skaper ikke noe godt og velfungerende demokrati. Et godt og velfungerende demokrati baserer seg på en likebehandling - også når man snakker om ytringsfrihet.

Torset nevner også Sylvi Listhaug, og i så måte regner jeg med at Torset har lest George Gooding sin artikkel «Slik koblet de Listhaugs innlegg til 22. juli» i Nettavisen 19 mars i 2018.

Ellers er også intervjuet som Anita Apelthun Sæle gjorde av Ivar Fjeld i 2013 sikkert interessant i forhold til at Rød Ungdom samlet inn penger på Utøya til den arabiske terrororganisasjonen PFLP og at AUF brukte Utøya til å støtte PLO i den politiske og økonomiske kampen mot staten Israel.

Avslutningsvis så er jeg helt enig med Torset når han i siste avsnitt i sitt innlegg sier at «ytringsfriheten må forsvares både mot innskrenkninger og mot krefter som undergraver premissene for den ved å fremme konspiratoriske voldsideologier. Den som ikke vil bidra til begge deler kan ikke påberope seg å hegne om ytringsfriheten».