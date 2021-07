«Aldri tie, aldri glemme»

Meninger

21 juli 2011 hedret AUF de som var i spanske borger krigen, og mistet livet sitt der. 21 juli var det sol, og minner som aldri vil glemmes mens de fortalte historier om de som døde under spanske krigen, og satt opp minnesmerke på Utøya for og hedre dem

Dagen etter smalt det.

I regjeringskvartalet, på Utøya og i alle folks hjerter. Når jeg har spurt folk hvor de var 22 juli, husker de hvor de var. Nå er det igjen 22 juli, dagen bringer oss rett tilbake der vi var da vi hørte om de forferdelige angrepene.

Tilbake til da vi først skjønte hvor alvorlig og omfattende drapsmannen hadde gått til verks. Tilbake til redselen vi hadde for menneskene vi var glade i, bekymringen slet gjennom kroppen. Det var våre ungdommer som måtte bøte med livet.





Terrorangrepet var et direkte angrep mot demokratiet vårt, mot ungdommene våre, mot landet vårt. Det terrorangrepet var nettopp det, et terrorangrep. Terroristen dro bevist til Utøya med ferja, for og skade oss, for og drepe oss. Disse ungdommene var ikke tilfeldige ofre, de ble drept fordi de var politikere fra venstresiden- Arbeiderpartiets fremtid. 77 mennesker mistet livet fordi en mann mente at Arbeiderpartiet er farlig, og ønsket ødelegge partiet.

Som leder i AUF (Astrid Hoem) sa på minnemarkeringen 22 juli «Nå er det påtide og snakke sant! Terroristen var en av oss, den livsfarlige ekstremismen og rasismen lever blant oss nå.

Angrepet var ikke tilfeldig, det var ingen naturkatastrofe eller et uhell. Det var målrettet terror mot AUF, mot Arbeiderpartiet. Vi skal aldri godta det som noe annet, dette var et terrorangrep.





Dette var et angrep fra en som visste hva han gjorde, på de verdiene vi i AUF og Arbeiderpartiet har. Et angrep på mangfold, frihet og likeverd i samfunnet vårt, og til dem som ønsker og gjøre verden til et bedre sted.

Vi må alltid minne oss selv på hva som gjorde at en mann regelrett henrettet forsvarsløse ungdommer på sommerleir.

Det er viktig at vi snakker om det, og at vi aldri glemmer hva som skjedde på Utøya 22 juli 2011.

Det er vårt samfunnsoppdrag å ta et oppgjør med tankegodset bak terroren. Høyreekstremisme er på fremmarsj, og de siste 10 årene har hatet vokst i samfunnet vårt.

“Den største trusselen fra ytre høyre er ikke det ekstreme i seg selv, det er når det ekstreme blir den nye normalen. Det er når rasismen blir normalisert og tankegodset blir stående uimotsagt”- sagt av overlevende

Det finnes bare en måte å møte denne skumle bevegelsen på. Vi som samfunn kan ikke møte den med hat, da er vi ikke bedre en de. Handlingene deres må møtes med ord, Vi som et samfunn kan ikke akseptere at folk blir hatet og trakassert av utseende, hudfarge, religion eller seksualitet. Som samfunn kan vi heller ikke akseptere at mennesker blir hatet fordi er engasjert, fordi de brenner for noe. Det farligste vi kan gjøre er å tie, og etter 22 juli har vi lært at vi skal ikke tie.

Det er viktig å ha i minne brutaliteten, nettopp for at sannheten ikke alltid kan pyntes på!! Det er viktig for at neste generasjon aldri må tillate at dette skjer igjen.





Alle de 77 menneskene som døde på regjeringskvartalet og utøya, har en egen historie. En historie vi som samfunn må bære videre, vi må love oss selv at vi må alltid høre på ungdommens meninger. Ungdommen sterke stemmer skal løftes, og vi må være flinkere og heie på hverandre som samfunn.

Ordene vi bruker, skal vi bruke for alt det er verdt. Positivitet, kjærlighet og oppmuntring uansett om man er enig eller uenig. Det er i ordene makta ligger, og kjærligheten. Ordene er vårt våpen. Vi skal kjempe mot hatet, mot høyreekstremismen, men ikke med våpen.

Vi som samfunn skal ta motmæle, og huske at størst av alt er kjærligheten. Hvis en mann kan ha så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. Det er alltid kjærlighet som vinner, en klem er større enn hat, ordene vi bruker er sterkere enn våpen. Ta med deg ordene dine ut i hverdagen og bruk dem, ta de med deg overalt. Pass på at du ikke mister ordene dine, og ikke misbruker dem. Lytt til andre, tal mot hat. Bruk kjærligheten for alt det er verdt og alltid stå opp mot høyreekstremisme som er i fremmarsj. Sammen får vi til en endring.

21 juli 2011 mintes de heltene som døde for frihet og en bedre verden under spanske krigen, nå 10 år etter 22 juli minnes vi 77 som døde for sitt engasjement for Norge, Europa og verden i 2011.





Politikk har alltid vært viktig, etter 22 Juli 2011 er det livsviktig.

For våre kamerater som mistet sine liv på utøya, vi skylder dem ikke et minutt i stillhet, men et liv i kamp.

Vi i AUF lover dere en ting, for vårt løfte er tydelig! Vi skal aldri tie, på samme måte som vi lovte å aldri glemme. Aldri glemme er mye mer enn et slagord, det er livsviktig.

22 juli talte hele Norge mot rasisme, ekstremisme og de dårlige holdningene vi ser i samfunnet. Nå etter 22 juli, skal vi følge opp det vi lovet.

Dagen 22 juli kommer igjen hvert år, det må jo det. Fergen skal frakte fleire bankande hjarte over. Teltene skal bli slått opp på grønt gress. Morgen Solen skal kysse øya vår våken. Hei hei, det er på tide og forandre verda.