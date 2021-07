Det ser ikke bra ut, Nakstad!

Meninger

Mens Oslofolk fester og drar på nach, sprer smitten seg i Vesterålen.





I begynnelsen av koronapandemien vedtok flere distriktskommuner i Nord-Norge lokale forskrifter som begrenset bevegelse og reising. Dette til myndighetenes store irritasjon. De meinte at det var viktig å ha nasjonale omforente tiltak.

Kommunenes vedtak våren 2020 ble kortvarige, men i løpet av høsten ble ansvaret og fokuset i økende grad overført til kommunene. Det er nå lokale vedtak og kommunenes smittesporingsarbeid som skal avgrense og stoppe smittespredningen.

Under pandemiens andre bølge våren 2021 hjalp sentrale myndigheter kommunene på Østlandet med å fatte regionale samordnede tiltak. Men TISK – testing, isolasjon, smittesporing og karantene – forble grunnmuren i Norges strategi.





Samtidig vedtok regjeringen en omfordeling av vaksinedoser til de rammede kommunene sørpå på bekostning av mange distriktskommuner, fremfor alt i Nord-Norge.

Befolkningen i Oslo er nå vaksinert, og kommunen har til og med åpnet for drop-in for å få brukt opp vaksinene som har begrenset holdbarhet. Samtidig er det svært få av de under 30 år i distriktskommunene nordpå som er vaksinert.

Med økende vaksineringsdekning og reduserte smittetall i mai planla regjeringen gjenåpningen av Norge. Trinn 2 i åpningen ble gjennomført 27. mai og vi befinner oss nå i Trinn 3 som ble innført 17. juni. Skjenkestoppen er opphevet, antall deltakere på arrangement er vesentlig økt, og reiserestriksjonene lettet.

«Det var den pandemien» sa overlege i FHI, Preben Aavitsland, i juni. Erna har planlagt ytterligere åpning av samfunnet denne uken. Ikke så rart, da, at befolkningen nå er lite opptatt av covid-19.

Resultatet er uunngåelig. Barer har åpnet, festivaler kan arrangeres, folk reiser på ferie og det er sommer. De unge uvaksinerte går på bar, festivaler, går på vors og nach. De reiser omkring i sommernatten, som ikke er natt i nord, og tar igjen vinterens mørke isolasjon.

Vesterålen og Harstad er nå rammet av det største utbruddet i hele pandemien. Smitten sprer seg som løpeild blant unge voksne i Vesterålen.

Deltaviruset er mer smittsomt og også de som er vaksinerte blir syke og sprer smitte. Disse er fritatt fra karantene, noe som vanskeliggjør smittesporing.





Norge gjenåpner og legger ansvaret for pandemien på kommunene. Med intenst TISK-arbeid skal vi handtere et smitteutbrudd hos uvaksinerte ungdommer, samtidig som vi skal massevaksinere befolkningen, i sommerferien når bemanningen er som lavest. I Bø skal vi vaksinere 352 personer, det vil si 14 % av befolkningen denne uken.

I Bø kommune der jeg jobber som kommuneoverlege er det de samme menneskene som jobber i helsetjenesten, på legekontor og helsestasjon og hjemmesykepleien, som vaksinerer, driver smittesporing og tester, samtidig som de ivaretar sine vanlige oppgaver.

Siden utbruddet i Bø ble oppdaget torsdag kveld og fram til mandag jobbet jeg 30 timer overtid. De fire andre i smittesporingsteamet har jobbet like mye. I tillegg har to personer avbrutt sin ferie og møtt på arbeid for å hjelpe til med testing og organisering.

I dag, tirsdag, er vi på jobb og gjør våre vanlige oppgaver i tillegg. Mange andre kommuner har vært gjennom det samme over lengre tid og med større omfang.

Vi har allerede etter fem dager med smittesporing nådd vår smittevernmessige «melkesyre-terskel». Vi får det nok til også denne gangen, men flere utbrudd nå, og personellet og organisasjonen går stiv.





Når melkesyren har satt seg så er hvile det eneste som hjelper. Men det er ingen som kan ta over, ingen hjelp å få. Det er helt enkelt ikke andre personer å ta av.

Jeg er forbannet. By og land har alltid levd i to forskjellige verdener og forståelsen for distriktskommunenes situasjon er mangelfull, men det må være grenser.

Foreløpig ser det bra ut, sier Nakstad til VG i dag. Det gjør det ikke fra vårt ståsted i Vesterålen.

Når man åpner samfunnet så kommer smitten til å spres. Den spres fremfor alt hos de uvaksinerte, og de uvaksinerte finnes i distriktskommunene, som er mest sårbare, med minst personell og ressurser.

Det jeg krever er litt forståelse og aksept. Og at vår situasjon blir tatt på alvor når beslutninger fattes av nasjonale myndigheter.

Forutsetningen for at samfunnet skal åpnes er at hele befolkningen er vaksinert. Ikke bare de i Oslo, men også de i Vesterålen og øvrige Distrikts-Norge.

Alternativet er selvsagt å si at covid-19 i liten grad fører til alvorlig sykdom og død, betrakte smitten som en vanlig forkjølelse og legge ned TISK.





Dette innlegget ble først publisert i NRK Ytring, men VOL har fått tillatelse til å publisere det.