- Nei, SV - Høyre tapper ikke Nord-Norge!

Meninger





I et leserinnlegg påstår Mona Fagerås i SV at Høyre tapper Nord- Norge. En påstand som ikke kunne vært lenger fra sannheten.

Før koronapandemien var Nord-Norge landsdelen med lavest arbeidsledighet, vekst i en rekke næringer og høy verdiskapning. Mange piler pekte oppover. Vår største utfordring og mangelvare var og er folk og kvalifisert arbeidskraft. Den sees ofte i sammenheng med at befolkningsutviklingen er negativ.

Det har den vært siden 1960 tallet, men denne har endret seg positivt med dagens regjering. Med Erna Solberg som statsminister har det faktisk samlet sett vært en befolkningsvekst. Den har vært svak, jeg tror den kommer til å styrkes. Mye takket være Høyre!

Vi har ikke lagt ned Mattilsynet. NAV kontorene består fortsatt i kommunene. Vi har styrket politiet sånn at de er bedre rustet til å hjelpe deg og meg når vi trenger det. For kriminaliteten har endret seg. Det har også samfunnet og våre behov gjort, derfor må vi ha en offentlig sektor som hele tiden kan tilpasse seg og gi gode tjenester, uavhengig av hvor vi bor.

Pandemien har satt fart på digitaliseringen, og gitt oss nye muligheter. Derfor har vi sikret at flere stillingen i staten blir lyst ut med arbeidssted hele Norge.

Det gir alle kommuner muligheter for vekst. Samtidig skal vi fortsette jobben med å legge direktorater og etater ut fra Oslo. Som til Narvik, som fikk 30 nye statlige arbeidsplasser når IMDI ble flyttet. Jeg håper SV kan glede seg over alle arbeidsplasser som kommer til Nordland - også i de største kommunene. For de små og store kommunene i Nordland er avhengig av hverandre for at vi skal lykkes.

Men vi kan ikke leve av statlige arbeidsplasser. De skal finansieres. Derfor er vi avhengig av et sterkt privat næringsliv. Det er der vi skal skape nye arbeidsplasser og det er de som skal finansiere velferden vår. Nå står vi overfor flere grønne eventyr, som Freyr i Mo i Rana, hydrogenbrenselcellefabrikk i Narvik. Og vi er i startgropa på et romindustrieventyr på Andøya. Til sammen kan disse gi 2400 nye grønne arbeidsplasser. Ingen andre fylker kan vise til tilsvarende vekst. Jeg tror vil gi store positive ringvirkninger og vekst i hele Nordland.

Men folk må bo og de skal trives. Og livet består først og fremst av hverdager. Derfor forenkler vi lov og regler. Øker valgfriheten. Gjennomfører tidenes samferdselssatsing i Nordland sånn at du kommer trygt og raskt frem. Ruller ut 5G og bredbånd i stor fart.

Vi vil ha pasientens helsetjeneste - du skal komme foran systemet. Men aller viktigst du skal ha få rask og god hjelp. Med Høyre skal ingen skal gå ut på dato i arbeidsmarkedet. Derfor vi jobber vi allerede med hvordan vi skal gjennomføre mer fleksible og desentraliserte utdanningstilbud. Og vi skal fortsette å satse på skolen, hvor alle elever har like muligheter og hvor innsatsen settes inn tidlig nok, slik at flere elever kjenner læringsglede og flere fullfører og består skoleløpet.

Fremover vil vår viktigste oppgave være skape mer og inkludere flere. Vi skal sette fart på Nord- Norge igjen etter pandemien. For det som virkelig vil tappe Nord- Norge er rødgrønn politikk med økte skatter og uvirksomme subsidier. Det er det siste vi trenger nå.