- Å statuere et eksempel

Meninger





Enkelte steder er så varme – selv midtvinters – at du risikerer total nedsmelting så fort du stikker innom. Sortland, for eksempel. Har´u hørt om Kjetil Paulsen?

Noe gikk gærnt da Kjetil Paulsen ble født. Jeg veit ikke helt hva, han overlevde, men hjernen hans ble skada, så da vokste´n opp som annerledes der hjemme på Sortland, eller som folk sa på den tia; åndssvak.

Ikke klarte´n å kommunisere med andre og ikke fikk´n kompiser, for ingen unger ville leke med en raring som han.

På 50-tallet var´e ikke no´ tilbud for unger med spesielle behov nord for Trøndelag, så da Kjetil b´ynte på skolen, gikk det heller dårlig.

Mora hans, Inger, tok´n i stedet med seg ut av landsdelen – på en flere år lang turné på internater og institusjoner. Levanger, Toten, Evenskjer og til slutt havna´n på sentralinstitusjonen Trastad utafor Harstad.

Utafor er forresten et bra ord å bruke her, for Kjetil passa´kke inn noe sted, og den eneste barndommen han hadde handla om av følelsen av å ikke høre til. Jeg greier ikke en gang å forestille meg hvor mye ensomhet og hjemlengsel den oppveksten må ha romma for en liten og redd gutt fra Vesterålen. Lange dager og mørke kvelder langt hjemmefra med all den usikkerheta, og antakeligvis frykt, fortvilelse, sinne og sorg. Alt han ikke makta å sette ord på sjøl, men som må ha bodd i den lille kroppen likevel, for da´n endelig kom tilbake til Sortland, var´n blitt en sint ung mann. Folk sa´n var slem.

I forkant av HVPU-reformen hadde kommunen bestemt seg for å hente´n hjem, gi´n et eget sted å bo, en jobb. Verdighet.

Det forandra alt. Kjetil ble renovasjonsarbeider og plukka søppel på gata i by´n, og det gjorde´n så bra at alle til slutt visste hvem han var og takka´n for det han gjorde, for han sørga for at det var reint og pent rundt dem og han snakka med alle og alle likte´n, så godt at han ble adoptert av fotballaget. De tok´n inn og sørga for at han fikk være med på alt de gjorde, og da´n fylte 60, var hele A-laget til stede på festen for å feire´n. Kjetil var tross alt supporterklubben.

Og det var sånn han lærte seg å lese, selv om han hadde runda 50 da, for det var en av de tinga ingen hadde greid å lære´n før. Da fotballaget ga´n terminlista før sesongen starta, måtte´n sørge for å vite når alle kampa skulle spilles, for han var med på bortekampa også og da måtte´n kunne lese lista, så da lærte´n seg det.

På Sortland står det ingen statue av Sivert Høyem, Hill-Marta Solberg eller Lars Saabye Christensen (som bodde i byen i 15 år). Byens grunnlegger, Georg A. Ellingsen, har fått en byste. Det samme har P.C. Reinsnes, som var ordfører i godt over 30 viktige år før og etter krigen, og inne på et av byens hoteller står det en byste av Knut Hamsun.

Men det fins bare én statue på Sortland. Den er nøye plassert helt i hjertet av by´n, på torget, og er satt opp over Kjetil Paulsen. Statuen ble realisert takket være innbyggerne, politikere og næringsliv, som gikk sammen om å hedre´n da han skulle gå av med pensjon etter 60 millioner skritt i løpet av 30 år med viktig arbeid for dem.

Det må være et av de fineste spleiselaga jeg har hørt om.

Og da statuen ble avduka i 2016, møtte 2000 mennesker opp på torget i småbyen Sortland, noe som – i forhold til folketallet – ville tilsvart 140.000 mennesker i Oslo eller 1,7 millioner i New York.

Søstra hans kom også nordover og holdt en takketale folk fortsatt blir rørt av å tenke på der i by´n.

- Kjetil hadde aldri vært den han er uten fotfolket på Sortland, som har hjulpet ham å finne sitt sted i livet, sa søster Kari.

Jeg veit ikke hva det er med Vesterålen, hvorfor det er sånn at absolutt alle venna mine derfra er så fine folk. Ove Schei og Maria Solheim, som er like gode mennesker som de er musikere, gründeren og ildsjelen Kåre-Bjørn Kongsnes på praktfulle Galleri Jennestad og det helt ekstraordinære medmennesket Svein Spjelkavik, hvis jeg skulle nevne noen ytterst få.

Og jeg minnes med dyp takknemlighet Roy Stenersen og Morten Rydland Høyning, to usedvanlig fine venner som gikk bort så altfor tidlig.

Jeg kunne fortsatt på lista, for alle jeg kjenner derfra er sånn, enten de er fra Sortland, Stokmarknes, Øksnes, Risøyhamn, Dverberg, Sigerfjord, Andøya eller Bleik.

Og apropos Bleik; i konkurranse med resten av verden, må det stedet være det desidert vakreste jeg har vært på. Ever. Men fint er´e jo i hele Vesterålen, så fint at man nesten skulle tru at vakre steder skaper vakre mennesker, selv om jeg jo veit at forklaringa ikke er så enkel, for det var mange fine folk i nabolaget der jeg vokste opp også.

- Broren min hadde aldri klart seg uten fotfolket på Sortland. Byen har vært så innmari flink til å få dette til, og la folk få være som de er. Det handler jo om å ta vare på hverandre, å se det folk bidrar med i samfunnet, uansett hvem de er, sa Kari da jeg snakka me´a forleden.

Nå bor´n i en vanlig to-roms leilighet for seg sjøl, og også på den måten skiller Sortland seg ut, for de fleste andre steder i landet er HVPU-reformen satt fullstendig i revers.

Meninga var at utviklingshemmede som bodde på institusjoner skulle hjem til kommunene i egen bolig og få like muligheter som resten av befolkninga. De skulle endelig bli behandla som andre mennesker, likestilt med hvemsomhelst andre og oppleve frihet, selvstendighet og få bestemme over seg sjøl.

Men for deprimerende mange har HVPU-reformen blitt ensomhetsreformen.

FN har for lengst kritisert Norge og beskreiv behandlinga vår av funksjonshemmede som sjokkerende. De fant alvorlig systematisk diskriminering, flere menneskerettighetsbrudd og at funksjonshemmede har lavere rang enn resten av befolkninga.

De er i strengt tatt utestengt fra det ordinære arbeidsmarkedet og på områder som skole og bolig har utviklinga de seinere åra gått i helt feil retning, for eksempel oppretting av større og større kommunale bofellesskap som minner farlig mye mer om institusjoner enn selvstendige boliger. Og der har de mista den sjølbestemmelsen reformen var ment å sikre dem.

Flere har tatt opp at det i Norge er helt vanlig at funksjonshemmede og deres nærmeste ikke tør å snakke høyt om virkeligheta, for sier´u sannheten, risikerer´u å bli straffa og miste tilbud.

Men ingenting av dette blir´e snakka om i valgkamper. Ikke ellers heller, for den saks skyld. For hvordan skal disse menneskene bli hørt? Mange har ikke språk, ikke en gang en stemme å snakke med, og de som har er´e ingen som gidder å høre på. Hvordan da overdøve milliardærer som bærer seg over skatten de må betale eller politikere som opptar dyrebar spalteplass med rop om billigere brus?

På Sortland har Kjetil Paulsen sin egen bolig i et helt vanlig nabolag, han får den hjelpa han trenger og greier seg ellers sjøl – og han hylles av innbyggerne for jobben han har gjort i 30 år. På torget står beviset, antakeligvis den eneste statuen i hele verden over en renovasjonsarbeider og også en hyllest til alle renovasjonsarbeidere på kloden.

Respekten folk på Sortland har for Kjetil Paulsen og alle andre hemmelige helter er like vakker som viktig. Og like viktig som fortjent.





Innlegget ble først postet på Lasse Jangås egen Facebook-side. VOL har fått tillatelse til å publisere innlegget.