- Når skal vi våkne?

Meninger





4. oktober var det Dyrenes dag. Men hva er dagen verdt for dyrene?



Det hevdes at vi har en av verdens strengeste dyrevelferdslover. Det hjelper ikke stort når den ikke blir håndhevet. Rettsvernet for dyr er fortsatt elendig. Dyremishandling blir sjelden straffet, og strafferammen på 3 års fengsel er aldri blitt benyttet, til tross for mange tilfeller der dyr er blitt mishandlet på det groveste.



Tilsynet som skal ivareta dyrevelferden svikter gang på gang. Dyretragedien i Troms i fjor, der 80 sauer sultet i hjel etter å ha vært innesperret hele sommeren, ble varslet til Mattilsynet i juli. Den kunne vært avverget hvis Mattilsynet hadde gjort jobben sin. Dyr som sviktes av eierne risikerer å bli sviktet av Mattilsynet også, og i siste instans av rettsvesenet. Dyr er i realiteten prisgitt eierne. Mattilsynet ser ofte gjennom fingrene med at regelverket brytes. På den måten får mange dyr ikke engang det minimum av velferd som de har krav på.



Dyrenes dag har liten betydning for de millioner av dyr som står innesperret denne dagen som alle andre dager. De som aldri ser dagslys og aldri får trekke frisk luft. De som ikke vet om annet enn murvegger, betonggulv, betongrister og larmende fjøsvifter. De som ikke har annet i vente enn dyretransporten og slakteriet. De merker ingenting til dyrevelferdsloven og individets egenverdi. De er utslettet som individer fra det øyeblikket de blir født og får et nummer i øret.



Dyrenes dag kommer og går, og alt fortsetter som før. Helt til vi alle våkner opp og krever forandring. Den tiden burde være kommet nå.