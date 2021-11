«Glasgow – nå er det alvor!»

Meninger

For 35 år siden, i 1987, kom Brundtland- rapporten – et gjennombrudd for tanken om internasjonalt samarbeid om klima og miljøutfordringene. Tida for kursendring er kommet, sa Gro. Tida gikk.

I 2015 skrev Norge, i likhet med de fleste land i verden, under på Parisavtalen om å kutte klimagassutslipp; den globale temperaturen måtte ikke øke med mer enn 1.5 grader. Etter Parisavtalen har de globale klimagassutslippene økt hvert eneste år.

Klimatoppmøtet i Glasgow nå i november blir sett på som den siste mulighet verden har til å begrense den globale oppvarminga.

For å holde seg under ei temperaturøkning på 1.5 grader, må utslippene ned med minst 40% innen 2030, og mesteparten av kull, gass og olje må forbli i bakken. Men, utslippene forventes å øke med 16%. Dette fordi 12 av 14 oljeproduserende land, inkludert Norge, planlegger å øke oljeproduksjonen fram mot 2030, og de vil fortsette å lete etter mer.

Med dette er 1,5 gradersløpet kjørt, antakelig før 2030. Vi stiler mot 2 grader, og det går fort.

Valgnatta sa Jonas Gahr Støre: «Jeg så mine to barnebarn rett inn i øynene og lovet å gjøre alt som sto i min makt for å levere på klima.»

Jonar Gahr Støre er nå statsminister i Norge, verdens 9. største eksportør av klimagasser. Støre har fått makt, og med makt følger ansvar, og handling.

Fordi situasjonen for klimaet er prekær, og fordi utviklinga fremdeles går i feil retning, må Norge komme tilbake fra Glasgow med mer enn tomme løfter til våre barnebarn.