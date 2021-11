«Gjenopprett tingretten i Vesterålen!»

Meninger

Fra 1. mai 2021 trådte domstolsreformen i kraft over det ganske land. Domstolsreformen ble hastet igjennom i april, til tross for at det som lå an til å bli det nye flertallet på Stortinget var imot. Reformen innebar at antallet tingretter ble redusert fra 60 til 23, og antallet jordskifteretter gikk ned fra 34 til 19. Men tingrettens funksjon opphørte ikke der den ble nedlagt. Domstolen ble videreført som såkalt «rettssted», en underavdeling av de nye tingrettene. På rettsstedene kan det fortsatt føres rettssaker, enn så lenge.

I Hurdalsplattformen åpnet Arbeiderpartiet og Senterpartiet for en reversering av domstolsreformen på de stedene hvor dette ikke møter motstand fra nærmere angitte instanser.

«Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.»

Reformen har høstet mye kritikk av helt åpenbare grunner, som hensynet til borgernes rettssikkerhet, rasering av offentlig tjenestetilbud i distriktene, rekruttering av advokater og tilstedeværelse. Domstolsreformen har alltid vært og er fremdeles er en dårlig idè, til tross for at enkelte argumenterer med at vi må gi reformen ro.

Tilhengerne av domstolsreformen argumenterer med at ingen tingretter faktisk er lagt ned, men at stedlig ledelse er flyttet og delt mellom flere rettssteder. Det er feil. Et rettssted er ikke en tingrett.

Solbergregjeringens reform medførte også at det er den til enhver tid sittende regjering som bestemmer om rettsstedene skal bestå eller ikke i fremtiden. Det betyr at rettsstedene slik de ligger i dag, uavhengig av reversering, sannsynligvis er trygge de neste fire årene. Lovendringen har derimot gjort rettsstedene sårbare for nedleggelse og hestehandel i regjeringer i fremtiden. Med tanke på maktfordelingsprinsippet er dette svært problematisk.

Rettssikkerhet er ikke bare et spørsmål om tingretter, men tilgangen på juridisk kompetanse for folk. Det faktum at det er opp til den til enhver tid sittende regjering hvorvidt et rettssted skal bestå eller ikke, og ikke en grundig behandling i Stortinget, er det avgjørende momentet for at jeg mener at domstolsreformen må reverseres for Vesterålen sin del. For til tross for at rettssted Sortland er trygg de neste fire årene, så føler jeg meg ikke like sikker på at det består dersom vi skulle få regjeringsskifte om fire år. Befolkningens tilgang til retten er så avgjørende at spørsmål om struktur bør være underlagt Stortinget, hverken regjering eller domstoladministrasjon.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar med reverseringen rettssikkerheten på alvor, men det er mye som er uklart. Hvem er det egentlig som skal avgjøre om domstolsreformen har slått bra eller dårlig ut for en rettskrets? Hva vil være avgjørende for om en rettskrets skal bestå?

Slik Hurdalsplattformen er formulert vil domstolsreformen bli reversert der det ikke er enighet om å beholde ny struktur, men hva skal til for å kunne si at man er enige? Teksten er så ullen at selv en juridisk tolkning ikke gir klare svar. Det må en politisk tolkning, fra forfatterne av Hurdalsplattformen, til for å besvare uklarhetene. For er det nok at den nye domstollederen for den sammenslåtte domstolen ytrer seg positivt til å beholde nåværende struktur, er det de tidligere domstollederne som må være samstemte, er det kommunestyret i vertskommunen eller kommunestyrene i alle kommunene i rettskretsen som må være for å beholde, eller er det flertallet av de ansatte? Må alle instansene være enige, eller er det nok at flertallet av instansene er enige? Den nye Midtre Hålogaland tingrett har fire rettssteder, kan reversering skje for et rettssted, men ikke for de andre?

Nå må justisministeren på banen og klargjøre hvordan en reversering skal foregå, det er alt for mye som er uklart. Domstolpolitikken må ha som utgangspunkt at vi skal ha sterke selvstendige domstoler over hele landet, som klarer å ivareta borgernes rettssikkerhet på best mulig måte nå og i fremtiden. Derfor bør Vesterålen tingrett gjenoppstå!