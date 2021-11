- Det virker som at Stokmarknes kommune akkurat nå ikke ønsker å ha folk boende på Hadsel innland

Meninger

I begynnelsen av november ble jeg invitert av Hadsel kommune til å si litt om hva som var behovet for Kvitnes Gård dersom vi ønska å vokse som bedrift. Av forskjellige grunner kunne jeg ikke møte. Det var like greit og ville vært bortkasta tid der og da.

Rett før dette møtet la nemlig kommunedirektøren frem sitt budsjettforslag som på en brutal måte vil rasere bygda på Hadsel innland.

Selv om jeg ikke kunne møte, hadde jeg likevel tanker om hva som skulle til for å beholde og utvikle Kvitnes Gård videre. Forhold som på det tidspunktet var viktig å ta opp var f.eks. et vannverk med nok kapasitet og kvalitet. Vi må kunne stole på å få levert godt nok vann til matlaging og drikke uten behov for kokepåbud og nok vann til vanning av grønnsakene når det blir tørt på sommeren. Vi ønsker muligheten til å kjøpe vaskeritjenester fra omsorgssentret på Hennes. Vi ønsker oss et enda tettere samarbeid med skolen, - få elever inn i gården for å vise hvor maten kommer fra, hvordan tilberede, godt kosthold, lære nye smaker og bli kjent med husdyr.

Om kommunedirektørens budsjettforslag blir vedtatt, blir dette bortkasta å snakke om. Tankene vil bli i mitt hode og i denne teksten. Men vi må ikke la det skje!

Bygda som vi alle er blitt så glad i, må det kjempes videre for. En bygd som har stilt opp på dugnad, tatt imot ansatte med åpne armer, dratt de med på forskjellige aktiviteter, leid ut husene sine, levert gratis fisk på døra, visst oss sopplassene sine, latt oss plukke så mye rabarbra, bregner, strutsevinger og villbringebær fra hagene sine, invitert oss med på fest og nachspiel, lånt oss ski, gitt oss beskjed når grisene har lurt seg ut under strømgjerdet, latt endene vandre i nabolaget, stilt opp med traktor og gravemaskin, stilla opp på ekstrajobb når vi har behov – ja bygda har gjort alt vi kunne ha drømt om og mer til.

Karolina og Swavek som jobber og stiller opp for oss uansett og døgnet rundt, har ei datter som begynte på skolen nå i høst, i første klasse. Legges skolen ned mister vi mest sannsynlig disse to, det skjønner jeg godt. Buss og båt tur/retur hver skoledag! Jeg har en sønn på 3år og ville aldri sendt Ulrik på hurtigbåt som 6 åring for å gå på skole. Flytting hadde vært eneste alternativ og til et sted som hadde lagt til rette for at jeg skulle bo der. Det virker som at STOKMARKNES kommune akkurat nå ikke ønsker å ha folk boende på Hadsel innland.

Etter hvert som forslagene til kommunedirektørene begynte å synke inn, innså jeg at dette vil gjøre alt så mye vanskeligere for Kvitnes Gård. Ikke at det vi driver med betyr alt, men ryker alle disse arbeidsplassene, ryker butikken, butikken som ansatte på Kvitnes Gård handler maten sin på og samtidig får med seg siste sladder. Butikken er også et slags sikkerhetsnett for oss, har vi tre liter melk for lite, stikker vi innover til Lilian og June på butikken. De hjelper til også etter stengetid.

Ryker skolen ryker gymsalen. Fotball og volleyball i gymsalen har fungert som et bindeledd mellom ansatte på Kvitnes Gård og bygda. Her har de møttes første gang og vennskap har oppstått.

Kvitnes Gård har i snitt i løpet av ett år 100 gjester som overnatter pr. uke. Flere av våre hus er eldgamle tømmerhus. Derfor har vi tett dialog med brannmannskapene i bygda. De gir oss trygghet ved at vi vet at de er i bygda, vi kjenner hverandre og vi har privatnumrene deres. Vi kan ringe når som helst. Mannskapene har vært på gården for å se inngangene er, hvor de kan kutte strømmen, koble seg på vann, hvor gjestene sover, hvor nødutgangene er, og hvor de enklest kan få ut folk. De kjenner bygningene og anlegget og kan være hos oss på minutter.

Om man velger å spare små penger ved å legge ned branndeponiet, vil husene ha brent ned lenge før brannmannskap fra Sortland har nådd Sigerfjordtunnelen. Og lenge før de har nådd den kommunale veien hvor kommunedirektøren har foreslått at det skal komme mer snø før veien brøytes, det skal bli glattere før det strøs og gatelysene skal slukkes for bestandig.

Heldigvis er dette bare et forslag fra kommunedirektøren, og han har faktisk bare gjort jobben sin, et budsjett som henger sammen med inntektene. Dette kan umulig ha vært en lett jobb. Men det er gjort noen prioriteringer!

Til siste er det folkevalgte som bestemmer. Vi får nok en pekepinn på hvor dette bærer 2.desember om rundt 3 uker når saken skal opp til første behandling i formannskapet. Endelig avgjørelse får vi under kommunestyremøtet 16.desember.

Nå må det mobiliseres av alle sammen og vi trenger støtte fra hele kommunen! Gamle interne stridigheter om havna og dagsturhytte må legges til side.

Kvitnes Gård er bare en brikke i dette, - det gjelder hele bygdesamfunnet på Innlandet. Bygda skal vite at ansatte på gården stiller opp – vi er med.

Og helt sånn på tampen – en aldri så liten trussel til dere politikere i kommunen, legger dere ned bygda vår – kan dere bare drite i å nevne Kvitnes Gård i festtalene deres.