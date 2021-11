Dropp «Black Friday», nå trenger vi «Lokal Fredag»!

Meninger

Av alle de flotte tradisjonene der ute i verden, så har vi valgt å importere den kanskje dummeste av de alle. For hvert år som går er det også flere som problematiserer denne nye tradisjonen. Ikke minst ser vi at mange trekker frem bærekraftperspektivet.

Som administrerende direktør i SMB Norge har jeg imidlertid et annet perspektiv, og det er den lille butikken på hjørnet. Du vet, den som har vært i gågata siden du var liten. Den som nylig måtte permittere ansatte og stenge dørene i lange perioder på grunn av en global pandemi, og som med nød og neppe klarer å holde seg flytende i stadig hardere konkurranse med store internasjonale kjeder.

Ta en titt på reklamen som slår imot deg på alle flater denne uken. Hvem er det som er de store pådriverne for Black Friday? Helt riktig, det er de store kjedene. De som handler i så store volum at de har muskler til å presse utsalgsprisene langt under innkjøpsprisene til sine mindre konkurrenter.

Det er en ond sirkel som før eller senere ender med at du som forbruker får et dårligere utvalg. Det fjerner mangfold, og det bidrar til å flytte både kunder og lokale arbeidsplasser vekk fra sentrum og inn i de store kjøpesentrene.

På samme måte som det er de 15-20 største norske bedriftene som definerer norsk næringspolitikk, så er det de store kjedene med tilsvarende store PR- og markedsføringsmuskler som definerer hva vi skal kjøpe og når.

De små butikkene presses til å hive seg på, og stort sett tvinges de til å presse prisene sine til et nivå de egentlig ikke har råd til. I dagene før Black Friday opplever mange at salget stopper helt opp, for kundene vet jo hva som skal komme.

For hvert år som går vokser Black Friday seg større, og vi ser at stadig fler annonserer med tilbud som varer hele uken. Black Friday har nemlig blitt til Black Week. Fem fulle dager med elleville lokketilbud. Det er ikke rart at vi for hvert år som går opplever at denne dagen gjør et stadig større innhogg i butikkenes juleomsetning.

Det er problematisk. Mange butikker har nemlig hatt desember som en buffer-måned. Det er da de henter inn det de har tapt resten av året og kanskje til og med sikrer seg en liten fortjeneste. Når de store kjedene spiser opp mye av denne julehandelen i løpet av en enkelt dag, eller en uke, så blir det til slutt bare rester igjen til de små lokale butikkene.

Vi har alle sett hvordan store kjøpesentre har drept den lokale handelstanden og sentrumsgatene i byer over hele Norge. Vil vi virkelig forsterke denne trenden? Skal vi bare slå oss til ro med at det ikke lenger er plass til hverdagsnæringslivet i handelsstanden? Har vi ikke lenger bruk for den lille lokale bokbutikken, tobakksforretningen eller jernvarehandelen? Dagligvarehandelen har vi allerede tapt. Vil vi at resten av de små aktørene skal møte den samme skjebnen?

Hvis vi absolutt skal gjøre siste fredagen i november til en handelsdag så vil jeg slå et slag for «lokal fredag». I kjølvannet av den største krisen i norsk næringsliv siden krigen så trenger de små lokale butikkene all støtte de kan få. Det er opp til oss forbrukere å sette ned foten og velge hvor vi vil legge fra oss penger. Jeg håper alle ser verdien av å velge de små butikkene. Gjør vi ikke det så dør de, og i dragsuget forsvinner også noe av mangfoldet i samfunnet vårt.