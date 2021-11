Verdig eldreomsorg trumfer kommunens selvstyre

Meninger

Siden jeg kommenterte de forferdelige forholdene Arnfinn på 62 år levde under, har jeg fått utrolig mange henvendelser fra rundt om i hele Norge. Historiene er de samme: Den kommunale eldreomsorgen har spilt fallitt og folk er frustrerte, slitne og lei. Det er ikke lett å sloss mot helsebyråkratiet.

Når ikke kommunene evner å prioritere eldreomsorgen, så faller ansvaret på de pårørende. Mange pårørende må i dag legge fritid og jobb til side for å stille opp for en man er glad i. En dame som ringte meg sa det veldig enkelt: Du ender opp med to syke i stedet for en, man sliter seg ut for dem man elsker. Slik kan vi ikke ha det.

FrPs løsning er like elegant som den er enkel: Vi sier nei til Lotto-tilstander i eldreomsorgen, staten må ta finansieringen. Alt for lenge har lokalpolitikerne kunnet prioritere bort helsen, verdigheten og omsorgen til de eldre. For Fremskrittspartiet er det viktig at man skal ha en god og verdig eldreomsorg – uansett hvilken kommune man bor i. Derfor vil vi flytte ansvaret for finansieringen av eldreomsorgen fra kommunene til staten. Når vi ser tilstandene i Grue, er det ingen tvil om at staten må ta over ansvaret, slik at vi slipper flere slike saker.

FrP var stolte da vi fikk gjennomslag for et forsøksprosjekt med statlig finansiering. 12 kommuner var med i prosjektet. Resultatene talte for seg selv. Kommunene som var med var strålende fornøyd. Dessverre ønsker ikke Regjeringen å beholde statlig finansiert eldreomsorg, de avvikler ordningen et år før tiden. Jeg er redd konsekvensen er at vi vil risikere å se flere tilfeller som Arnfinns.

På Dagsnytt18 mandag ville ikke helseminister Kjerkol møte meg til debatt. Kanskje ikke så rart når hun er medansvarlig for å kutte prosjektet med statlig finansiering et år før tiden. I stedet sendte hun helsepolitisk talsperson i Ap, Cecilie Myrseth. Hennes store ankepunkt mot FrP var at hun ønsket at hennes kommunepolitikere skulle kunne fortsette å nedprioritere eldreomsorgen. Hun mente det ville være et statlig overgrep at rødgrønne politikere ikke lengre kan prioritere finkultur over skikkelig behandling av eldre. Jeg kaller det sunn fornuft.

Jeg er selvsagt enig i at kommuner skal være selvstendige og drive seg selv, men det går over en grense når kommunene forsømmer sitt ansvar, år etter år. Dette må det bli en slutt på.