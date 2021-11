«Et lite dikt fra en liten lugar»

Meninger

Eller en kommentar,

skrevet med penn

en uværsdag

av en fiskermann

og en fiskervenn.

Det handler om svikt

og bedrag

og slikt,

i et Fiskarlag

som på underlig vis

med sin etikette

greide å sette

våre fiskerjenter

og kvinner i skvis.





Selvfølgelig kom

det raskt i avisen

fra høyeste nivå

og lagets leder,

et skriv med trøst

til alle berørte

av denne krisen.

En selvbevisst

formann med stentorrøst

stod opp og sa

helt riktig

med rette

at saken var viktig

og at dette

var trist

og slettes ikke bra,

og at han kunne se

og selvfølgelig mente

at her fortjente

vår velsmurte næring

en ørefik.

Ja det var det.



Så ble det da slik

at utover høsten

i blader, aviser

og skrifter,

kunne vanlige folk

og aldrende Friiser

lese bolk etter bolk

i en fager

jomfruelig erklæring

forfattet av leder

og sekretær

i laget.

Det var

lange famøse

og ambisiøse

skrytepamfletter

der man beklager

mens man beretter

om jobbing

for likestilling,

og egne bedrifter

og at man var

noe til kar.

i arbeid mot mobbing

av kvinne og mann

på sjø og på land

i vår næring.

Besnærende

ord om inkludering,

tider som skifter

og ny regjering.

Ja om stakkars oss

i Fiskarlaget

som dag etter dag,

og i lange netter

med gremmelse

måtte se

og beklage

at man dessverre

ble fraværende

og hengende etter

med holdningskampanje,

prioriterte mål

og bestemmelse

om å få kvinner.

inn i organisasjonen.





Tidlig med champagne

og en skål?

For bare hør.

Dette var tilsynelatende

ikke tonen

da landsmøtet

og de tårevåte

delegatene

fra nord og sør

nærmest utrolig,

og en smule nater

kaldt og rolig

og lite human

gav jamt fan

og et dolkestøt

til et hederlig forsøk

på å nå

lagets uttalte mål

denne dag.





Egentlig trist.

Det var

et benkeforslag,

fra en hederlig mann

fundert i en brøk

der han,

antagelig en rabulist,

regnet seg frem

til at det gikk an

med en smule hell

å kunne vinne

en dyktig kvinne

til lagets styre og stell.

Men som vi vet.

Det gikk ikke slik.

Det ble sparken,

og et stille forsvinn

til en hederlig dame.

Man forstod jo godt

sitt eget gebet

og valgte derfor inn en potet.

Om det var som farken?

Nei det var et svik

og dårlig reklame.





Vel vel.

Dette er skrevet en kveld

jeg satt for meg selv

med et par allierte

i en liten lugar

om bord i sjarken.

Vi drakk kaffe

og spiste kjeks

mens vi konfererte

og funderte

og var litt perpleks

over det som hendte.

Ja vi forundret oss over

hvordan de tenkte,

de lite taletrengte

delegatene

fra Fiskarlagene

i nord og sør.

Disse som seg hør

og bør

med nummer og rang

satt der på baken

på landsstyrets samling

med kjennskap til saken.

Nordinger og søringer

man her erfarte

fulgte opp en trang

og en Fiskebåtvind

med bølger av føringer

om å stemme inn

for Gud vet hvilken gang

i sitt styre

en gråhåret gamling.





En merkelig prosedyre

synes vi

som satt der med kaffen

og mente

at dette

med rette

var et forunderlig valg.

At delegatene

fra kysten

og båten

på denne måten

ga blaffen

og sa

ha det så bra

til en staselig jente

og fisker.

En ung dame

som egentlig bare

ville ombord

å søke hyre

i Fiskarlagets

nyvalgte styre.

Hun hadde jo sansen,

og var i god tro

om at fagre ord

som stod

i de eggende

leserinnleggene

i våre aviser

kunne være

en sannhet.





Men kjære jente.

Den brast

denne sjansen.

Det var noe annet

du hadde i vente.

Det slo landsmøtet fast,

så slik måtte det gå.

Man kan le

eller gråte,

men det

var nok bare

beklageligvis

eventyr og hypoteser

vi som leser

av blad og avis

fikk erfare.

Prestasjoner

med blekk og penn.

Tilsynelatende til tonen

fra spillemenn

i Fiskebåts teater.

Disse barske menn

med private traktater

må komme i vater

å finne fram lysten

til å forstå

den justis

og styrke man vinner

når man med respekt

gir våre kvinner,

og dyktige jenter,

damer og koner

langs kysten,

den plass de bør få

og utvilsomt fortjener

i våre domener

og organisasjoner.





Men tiden svinner.

Vi kaien entrer,

og tre gamle venner

i godt humør,

erfarer og kjenner

på kuling fra sør

og ser på hverandre

når gamle Hansemann

plutselig spør

direkte til meg:

Si meg Friis,

O e la femme?

Ja se det,

sa nok jeg

og fikk frem

med et grynt:

Tenke det,

ønske det

ville det med,

men å gjøre det…

Vi gikk hjem

mens vi mintes Peer Gynt.

Det stod kvinner bak ham.