-Årets juleeventyr – en søppelhistorie fra Vesterålen

Meninger





For de av oss som fremdeles er så gammel at vi har hukommelsen i behold, og samtidig har beholdt litt av følelsen for hva som er rett og hva som er galt, husker kanskje fjorårets store diskusjonstema i media, hytterenovasjonen i Vesterålen.

Etter at saken har vært koronasyk i over et år, ser det ut til at den nå er på banen igjen.

Etter at Reno-Vest har påstått at dette er ett pålegg fra myndighetene, fremsatte Willy Westå følgende påstand: «Kostbar hytterenovasjon er slett ikke pålagt» (Blv. og VOL)

Kan ikke se et eneste forsøk på å motbevise denne påstanden.

Men la det være helt klart, det hersker ingen tvil om at den enkelte kommune er pålagt å ha en ordning hvor søppel og avfall tas hånd om på forsvarlig måte. Spørsmålet er hvordan dette gjøres. Økonomien er viktig, men den er bare ene siden av saken. Like viktig er det at opplegget blir slik at miljøet blir ivaretatt på best mulig måte i samsvar med lovens intensjon.

Med hytte i Eidsfjord og bolig på Sortland, regner jeg med å være typisk i denne sammenheng. Størsteparten av hytteeierne i Vesterålen er sannsynlig i samme situasjon.

Hva skjer med mitt avfall fra hytta? Det tar jeg med heim og legger i dunken heime. Ansvaret er mitt, fra avfallet produseres på hytta, til Reno-Vest tømmer dunken heime i gården. En bedre renovasjonsordning finnes ikke.

Dette er selvfølgelig lovlig sier Reno-Vest, men betale må dere likevel. Betale ekstra for et abonnement man allerede har betalt? Jeg er fristet til å betegne dette som lite gjennomtenkt. En beslutning som setter saken i et merkelig lys.

Etter som jeg forstår har selskapet god økonomi, noe som bekreftes av følgende oppslag på VOL i juni 2020.

«Reno-Vest har gjort søppel til gull for Vesterålskommunene».

Millionoverskudd snakkes det om. Eiernes interesser er i hvert fall ivaretatt. Nå er det kanskje vanlige folks tur.

Det er nå viktig at nødvendigheten utredes og begrunnes, i samsvar med Sortland kommunestyres vedtak.

Jeg stiller et stort spørsmål ved nødvendigheten. Dette begrunner jeg med situasjonen i det området vi har hytte, Ytre Straumfjord og Langvassdalen Mellom tretti og førti hytter og fritidsboliger. Kun fem eiere bor ikke i Vesterålen. Over 90% har dermed en renovasjonsavtale som dekker både behovet og tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Innkjøp er allerede gjort, hevdes det. Hvis innkjøp er gjort før nødvendige avtaler er på plass, er det selvfølgelig selskapets ansvar, uten betydning for løsningen man velger eller regulativet.