«Om å knuse sparegrisen til dårlige formål»

Meninger

Gjennom flere år har Sortland kommune spart opp disponibelt fond som ved utgangen av 2021 er på 100 mill. Ansatte og innbyggere har bidratt til det. Med kommunestyrets flertall og kommunedirektørens forslag til budsjetter for de neste 4 årene vil dette være brukt opp til tilnærma 0 – null ut fra dagens kjente forutsetninger!

Rødt er mot at dette skal skje. Hvordan og hvorfor vil AP, H, SV, SP, FRP, MDG la dette skje!





Rødts forslag styrker tilbudet til innbyggerne!

Vårt forslag (kan bli små justeringer) er i samme 4 årsperiode periode å videreføre «Psykisk helserådgiver» på Sortland videregående. I tillegg å legge tilbake ei av de stillingene som tidligere blei fjerne fra «Rus og psykisk helse». Begge stillingene er innretta på forebyggende tiltak og bidrar til en lavere terskel for særlig unge som sliter med livene sine. I tillegg vil vi bruke investeringsbudsjettet med 8 mill. og fond til å få i stand og drive Maurnesbassenget. Rødt mener også at det må settes av 1 mill. for å rydde opp ved krateret og «tunellen» ved enden av Bjørklundveien. Så setter vi av 6.5 mill. til veivedlikehold for neste år som lovbestemt må tas av driftsmidler/fond.

Først da har vi brukt vel 13 mill. i perioden av de 20 mill. som alle de andre partiene skal bruke i sin helhet til delfinansiering av Bjørklundveien/Vesterveien.!





Stopp sammenkobling av Bjørklundveien/Vesterveien med 20 mill. fra fond

Rødt mener at veiutløsning fra Vestmarka mot sør er noe det må finnes løsning for. Et avgjørende problem er at den vedtatte reguleringsplanen med kobling til Bjørklundveien, er særdeles dårlig og må sannsynligvis ende som en enveiskjørt vei, dårlig løsning for myke trafikanter og bratt stigningsforhold. Altså ei løsning det vil være helt uforsvarlig å bruke 30 – 40 mill. på! Med fortsatt økt eiendomsskatt og andre økte avgifter, er Rødt ikke i tvil om at vårt forslag kommer innbyggerne bedre i møte med våre nevnte (forebyggende) stillinger, investering og drift av Maurnesbassenget og akutte behov for veivedlikehold.





Ikke kjøpe Vesterålskraftaksjer med 34 mill. fra fond.

Også Rødt var i kampens hete innstilt på å bruke flere ti-talls millioner til oppkjøp av flere aksjer i Vesterålskraft. Vi snudde da vi ble mer klar over at dette innbar stor usikkerhet om i hvor stor grad dette ville sikre selskapet som et fortsatt selskap i Vesterålen. Rødt var heller ikke klar for å slippe til en privat investor i Vesterålskraft. Ville hensikten med å tappe Sortland for 34 mill. veie opp for Øksnes og Bø sitt aksjesalg - også ut av regionen? Nå viser det seg at en 30% aksjepost allerede er solgt ut. Stor deler av de resterende kan havne samme vei. Et viktig argument for oss er også at det vil være å svekke den økonomiske situasjonen og handlefriheten til å handtere de store velferds- og investeringsoppgavene som venter. Aksjeakrobatikken i etterkant har gjort oss mer overbevist om at vi den gang gjorde det riktige. Så er ikke siste ord sagt i dette sirkuset. Hva enden blir, er ikke godt å si.





Dette er fortellingen om hvordan knuse sparegrisen og enten bruke halve innholdet til forebygging og tilbud til mange eller til ei dårlig veiløsning og uforutsigbart aksjekjøp. Det er å håpe at det siste ikke skjer.