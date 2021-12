– Hva er det viktigste du kan lese ut av skattelistene i Vesterålen? Det ser du når du leser listene fra resten av landsdelen

Meninger

Interessen for hva vesterålinger flest står igjen med som skattbar inntekt og formue etter at gjeld og andre fradrag er gjort opp, er en årlig glede for oss som synes offentlighet er en bra ting. I Norge sørger offentlighet rundt skatt, formue, eiendomsomsetning og aksjeselskaper for en viss fellesskapsfølelse, tross ulikhetene.

At Jørgen Hattemaker får se hva Kong Salomo baler med, og bidrar med gjør at vi på et vis sitter i samme båt. Vi skjønner at det koster å være på topp. Vi ser svart på hvitt at sterke rygger bærer tyngre byrder.

Og vi ser at Vesterålen-bygda står frem som noe ganske spesielt i det nordnorske landskapet.

Innslagspunktet for å havne på topp 10-lista over de største formuene i Vesterålen ligger på 171 millioner. Derfra og oppover finner vi en liten håndfull fiskeri- og oppdrettsfamilier som til sammen sitter på flere milliarder kroner i formue. Toppnoteringen er hele 1,9 milliarder, et helt ufattelig beløp, som også gir plassering på norgestoppen.

Selvsagt åpner slike formuer for at noen få kan leve et liv de mange andre kan drømme om. Men beløpene er først og fremst en målestokk for virksomhetene som ligger bak. De fleste rikingene på Vesterålens toppliste har pengene sine plassert i virksomheter med enorm verdiskapning, virksomheter som har skapt hundrevis av arbeidsplasser på sjø og land i Vesterålen og utover landet.

I sidesynet kan vi se hvor Vesterålen som næringsregion står.

Eierne av Tromsøs største formue kvalifiserer til en tredjeplass på vesterålstoppen, det samme ville gjeldt for Bodøs rikeste. Lofotens fremste riking ville tatt femteplassen, Harstad på sjette, mens Narviks største formue ville måttet nøye seg med 21. plassen.

I landskapet under topp 10 må man ned på 22-plassen på lista for å finne formuer under 50 millioner, og på 54-plassen for å komme under 20 millioner. Innslagspunktet for å komme inn på Vesterålens topp 100 er 12 millioner kroner. I Harstad holder det med 9 for å være blant byens hundre rikeste, mens beløpene i landsdelens to mest folkerike byer Bodø og Tromsø er henholdsvis 19 og 29. Naturlig nok.

Det viktigste å få med seg om alle tallene som raser forbi, er at toppnoteringene på skattelistene i Vesterålen stort sett handler om «nye penger». Aktører innen fiskeri, havbruk, entreprenørselskaper, servicebedrifter og handelshus har skapt betydelige formuer i sin egen tid. I noen tilfeller har det gått to eller tre generasjoner, men felles for dem alle er arvinger som er aktivt til stede i drifta og videreutvikler selskapene. Å være mangemillionær i Vesterålen handler ikke om passiv forvaltning.

Vesterålen er handels- og industriregionen hvor det har vært mulig å bedrive nøktern gigantomani. Hvor stein ble lagt på stein inntil mektige byggverk var reist. Selvsagt har mange av dem rast sammen opp gjennom tidene. Men Vesterålen er stedet der drømmene lever, hvor det er lov å prøve, tillatt å snuble - og hvor folk som skaper noe for seg selv og andre møtes med anerkjennelse.

For dem som vil betrakte skattelistene som en adresseliste over hovedkontorer og beslutningstakere, er den årlige gjennomgangen av Vesterålens rikinger særdeles hyggelig lesning. Andre regioner er i langt større grad prisgitt beslutningstakere utenfra.

I så måte kan man med ettertanke notere at den største private formuen i Finnmark måler 132 millioner kroner, akkurat for lite til en plassering på topp 10 i Vesterålen. Finnmarks verdiskapning står ikke tilbake for Vesterålens, tvert imot. Men virksomhetene eies ikke lokalt, eierne topper skattelistene lenger sør i landet.