- Hvorfor vil Rødt satse på Maurnesbassenget?

Meninger





16.desember er det kommunestyremøte der budsjett for 2022 skal vedtas, samt økonomiplan fram til og med 2025. I denne perioden foreslås det nytt sykehjem til 240 millioner kr og ny Sortland barneskole til 230 millioner kr.

Det som ikke ligger inne, er ny idrettshall og svømmehall i Sortland. Så kan vi spørre oss, hva er det mest behov for? Ut fra signaler fra lokalbefolkninga i media er behovet for innendørs hallflater størst.

Sortlandshallen er «sprengt», og ulike idretter mangler et sted å drive sin idrett.

Dette må imidlertid veies opp mot behovet for ny Sortland barneskole. Ei vurdering som også Rødt må gjøre etter at budsjettet for 2022 er lagt.

Politikerne står overfor viktige valg, kan ny barneskole vente til fordel for ny idrettshall? Dersom ny Sortland barneskole bygges først, vil det ikke være økonomi til å bygge ny idrettshall.

Ny svømmehall ligger ikke inne i det hele tatt. Svømmehallen i Sortlandshallen vil derfor være det eneste tilbudet i mange år framover, og en ny turnhall på denne lokaliteten må vente.

Politikerne har ikke bestemt hva som skal bygges først og sist, og det er heller ikke bestemt hvor og hvordan eventuelle bygg skal plasseres, i Lamarka eller i skolekvartalet. Det eneste som er sikkert er nytt sykehjem, det er det enstemmighet om.

Så, hvor kommer Maurnesbassenget inn? Vi i Rødt mener at sjansen er stor for at ny svømmehall kommer sist av disse før omtalte utbygginger i sentrum, da behovet for nye hallflater er stort.

Da vil Maurnesbassenget kunne gi et ekstra tilbud til barnefamilier i hele Sortland kommune som ønsker seg et lite grunt og varmt basseng å drive vanntilvenning og svømmeopplæring i. Skolene på Strand og i Sigerfjord kan ta dette bassenget i bruk igjen, og reumatikere og andre som trenger et lite grunt og varmt basseng vil kunne få et tilbud mens vi venter på en stor og ny svømmehall på Sortland.

Vi i Rødt er for gjenbruk av bygg, og siden bassengkroppen på bassenget på Maurnes er i orden, er vårt budsjettforslag ei investering på 8 millioner til ventilasjon og renovering av bygningskroppen, samt årlig drift på 400000kr. I tillegg må bassenget ha universell utforming slik at alle får tilgang.

Maurnesbassenget støttes også opp av strategien i Samfunnsplanen som er sendt ut på høring der det heter:

Sitat: «Andre tettbygder skal søkes styrket gjennom videreføring av skoletilbud, boligfortetting, infrastruktur, trygge trafikkforhold, fritidstilbud og andre tilbud. Det gjelder Maurnes-, Holmstad-, Jennestad- og Holand/Kleiva-områdene. Næringsvirksomheten i Blokken verft/Gullkista og naturforholdene gir grunnlag for å utvikle denne delen av kommunen videre også som boområde»