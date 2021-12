«Det grønne skiftet transformerer Nordland»

Meninger

Vi står overfor en historisk spagat mellom den negative befolkningsutviklingen i Nordland og tusenvis av nye kompetansearbeidsplasser. Denne positive utfordringen må Nordlandssamfunnet løse for å kunne ta ut potensialet i den formidable grønne industriutviklingen som nå er på trappene ikke bare i sør, men også i nord, i byene og distriktene våre. Veksten kommer ikke bare i ei hovednæring, men på bred front. Med våre naturgitte forutsetninger; fornybar grønn kraft, en innarbeidet industrikultur og forholdsvis lave strømpriser er vi blitt et yndet etableringsmål for grønn industri. Det gror i nord og vi trenger flere hender og føtter – og små og store samfunn hvor folk trives og vil bli.

Alle fylkets kommuner med unntak av Bodø er per definisjon distriktskommuner. Den storstilte utviklingen kommer med andre ord i distriktene, noe som understreker hvor viktig det er å bevare disse. For det er her det skjer framover! La meg nevne noe. På Mo, i Mosjøen, Meløy og Narvik planlegges og realiseres løsningene i det grønne skiftet; battericelleproduksjon, hydrogenproduksjon, og ikke bare karbonfangst og lagring, men karbonet skal også bindes og brukes til nye materialer og verdikjeder. I Bodø kommer ny bydel og ny flyplass, på Evenes er folketallet forventet å fordoble seg på grunn av den nye hovedflystasjonen, og på Andøya vil en ny kommersiell Space-industri generere store etableringer som setter Nordland på kartet globalt.

Denne næringsutviklingen vil bidra til mange flere innbyggere i Nordland framover. Den vil gjøre Statistisk Sentralbyrås framskrivning, som ikke regner med framtidig positiv utvikling, til skamme. De ulike initiativene vil skape tusenvis av kompetansearbeidsplasser slik at utfordringen blir rekruttering av kvalifisert arbeidskraft snarere enn manglende kompetansearbeidsplasser. Vi står altså foran er positivt vekstsjokk.

Men nye kompetansearbeidsplasser alene er ikke nok til at flere unge med høyere utdannelse blir boende eller flytter til Nordland. Vi trenger en helhetlig samfunnsutvikling som bidrar til et arbeidsmarked som rekrutterer bredt, både i forhold til alder og kjønn, og i forhold til kompetanse. Derfor er de ulike etableringene som nå skjer mer enn rene industrisatsinger. De bærer med seg et potensiale til å transformere våre lokalsamfunn og byer, og krever også brede parallelle samfunnsutviklingsprosjekter, hvor attraktivitet og bolyst må stå i fokus. Attraktivitet innebærer å ta bedre vare på de innbyggerne vi har, og å ta imot nye innbyggere på en god og inkluderende måte. Det innebærer å bevare lokalkultur, identitet og lokalhistorie som en ressurs inn i framtida mens steder endres i raskt tempo.

Det er ikke bare tilgangen på arbeid eller utdanning som er avgjørende for hvor mennesker bosetter seg. Vi må derfor bygge lokalsamfunn med høy grad av bolyst, trygghet og tilhørighet, og tilgang til gode nærmiljø med kultur og fritidstilbud som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse. Den unge befolkningen ønsker seg mer urbane tilbud, og derfor blir mobilitet og samfunnsstruktur viktig for å rekruttere og beholde de som allerede har etablert seg og de som kommer til. Vi vil derfor gjennom bred medvirkning fra Nordlandssamfunnet arbeide fram nye planer og strategier for å møte utviklinga på en kunnskapsbasert og framoverlent måte.

Det grønne skiftet er nå i ferd med å transformere Nordlandssamfunnet til et europeisk episenter for grønn industriutvikling i årene som kommer. Fornybar energi, naturressurser og mineraler, arealene våre, natur, industrikultur og kompetanse er våre regionale fortrinn som gjør oss høyaktuelle for investorer og industritiltak. For at potensialet og mulighetene for ringvirkninger lokalt skal realiseres er det viktig å møte framtida med nye politiske grep og løsninger. Det grønne skiftet er allerede her og vi har nå en historisk sjanse til å skape framtidas Nordland basert på våre regionale fortrinn.

Nå skal vi ikke bare stå han av lenger. Nå skal vi sette seil og utnytte medvinden til framdrift og verdiskaping til Nordlandssamfunnets beste.