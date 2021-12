«Rett person på rett plass i barnehagen»

Meninger

Fagforbundet Nordland er glad for å se at ny regjering er opptatt av god kvalitet i barnehagen. Men i tillegg til å øke bemanningen, både av fagarbeidere og høyskole/universitetsutdannede, så må det sikres at en større andel av bemanningsnormen bli kontaktnært arbeid med barn. Og ikke administrativ og planmessig arbeid.

Barnehagen er en viktig start på livet for den nye generasjon og det er store individuelle forskjeller på hva slags kompetanse som trenges for å gi best mulig kvalitet til barna. I en barnehage kan det være behov for mange yrkesgrupper, her kan det nevnes blant annet barne og ungdomsarbeidere, barnehagelærere barnevernspedagoger, vernepleiere, miljøarbeider/miljøterapeut og mange mange flere.

Hurdalserklæringen sier blant annet følgende om barnehagesektoren:

«Gode barnehagar er eit viktig bidrag til å gi alle barn ein trygg og god oppvekst og like moglegheiter. I barnehagen skal barn oppleve inkludering, fellesskap og vennskap, og møte nok trygge vaksne med rett kompetanse. Tilsette skal få tillit til å bruke tid og fagkunnskap saman med barna.»

Det er gledelig å lese at den nye regjeringen er opptatt av at ansatte som skal være i lag med barna. Fagforbundet er bekymret for at økningen som pedagognormen ga, går med til unødvendig dokumentasjon og rapportering.

Fagforbundet Nordland forventer at partene lokalt jobber aktivt med kompetanseplaner i barnehagen. Og at regjeringa legger til rette for at fokuset blir «Rett person på rett plass». Den økte bemanningen, både av pedagoger og fagarbeidere må hovedsakelig gå til kontaktnært arbeid med barna og ikke administrasjon og rapportering. Kvaliteten økes når vi får økt voksentetthet i barnehagen og de ansatte fra alle utdanningsnivå får brukt kompetansen sin sammen med barna.