Meninger

Uttalelse fra Sortland SV om PP-tjenesten i Vesterålen

Kommunestyresak PS 86/21 omfatter forslag om utmelding av Sortland fra oppgavefellesskapet og innføring av ”vertskommunemodell” for pedagogisk-psykologisk distriktskontor.

Vi ser med bekymring på at faglige tjenester i større grad bli underlagt byråkratisk styre; og at det blir et demokratisk underskudd i styret for interkommunale tjenester. Sortland kommune beskriver Vesterålen som en enhetlig region, og vil styrke interkommunalt samarbeid. Dette står i kommuneplanens samfunnsdel. Men Sortland kommunes administrasjon har som uttalt mål – ifølge etatssjefens egne ord til Formannskapet – at antall sakkyndige vurderinger skal ned. Men en slik uttalelse kan sammenlignes med at man instruerer domstolene i å få ned antall domfellelser, eller be legene stille færre diagnoser.

Poeng å ta med når man vurderer organiseringsform:

Det vil ikke gi innsparinger å endre organisering.

Interkommunale samarbeid må endres når kommuneloven endres. De kan endres til en hvilken som helst samarbeidsform som deltagerne selv velger.

Valget for PPD står mellom oppgavefellesskap eller vertskommunemodell; og PPD-styret valgte det første etter en lang utredning.

PPD har et styre som består av representanter for hver kommune, samt en ansattrepresentant, og daglig leder.

Tidligere ordning innebar at representantene for hver kommune var politikere som ble oppnevnt ved hvert kommunevalg. I dag sitter kommunenes oppvekstsjefer i styret i stedet for disse. Dette gjør at beslutningstakere får mindre nærhet til feltet.

Et oppgavefellesskap gir et større fagmiljø; og agerer som rådgivningskontor for de frittstående tjenestene.

Tilbudet til alle barna i hele regionen skal være likeverdig, og alle barn skal ha tilgang på lik faglige kompetanse i tjenestene.

8 stillinger betjener 5 kommuner – alle kommuner kommer svekket ut, og rekruttering blir vanskeligere ved oppsplitting.

Psykologstillinga var midlertidig og ble ikke videreført etter vedtak av oppvekstsjefene i PPD-styret.

Det interkommunale samarbeidet garanterer for samarbeid mellom de «ytterste greinene»; f. eks mellom barnehager eller foreldrenettverk på tvers av kommunene, der PPD knytter kontakten mellom dem.

Kvaliteten på tjenestene som ytes er høy.

Vi mener at her er det flest poeng som taler i favør av gjeldende organisering.

SV vil styrke interkommunalt samarbeid. Da skal man huske at den største partneren i et samarbeid alltid har størst ansvar.

Ny kommunelov er vedtatt, men ikke før 2023 er det frist for iverksetting av ny organisering. Hver kommune bør innen den tid gjøre en kartlegging av hva behovene er, og deretter sette sammen en ny samarbeidsavtale om innmeldte behov og ramme for fordelingsnøkkel.

Vi ønsker dessuten at sammensetninga av styret blir vurdert på nytt, for å avhjelpe det demokratiske underskuddet og beholde faglig uavhengighet.