-Kultur og ukultur i reindrifta

Meninger





Det har falt sametingspresident Silje Moutka tungt for brystet at ikke regjeringa i etterkant av Høyesteretts dom umiddelbart har revet de 151 vindturbinene på Fosen. Avisa Ságat skriver 6. desember at hun har skrevet brev til olje- og energiministeren hvor hun beklager seg over at departementet vil bruke tid på å vurdere hvilke konsekvenser dommen bør få. Og i et innlegg i Aftenposten den 8. desember beretter hun om reindriftsutøverne på Fosen og «de menneskelige kostnadene de har tatt og fortsatt tar for å forsvare sin levemåte og tilhørighet til sitt folk.»

Dagen etter viser sametingspresidenten seg fra ei noe anna side. Nå er hun ikke lenger opptatt av de som vil «forsvare sin levemåte». Snarer tvert imot.

For det er ikke bare på Fosen at det er konflikt mellom reindrift og andre næringer. Litt lenger sør, i Os i Hedmark, føler bønder seg overkjørt av så vel reindriftsutøvere som myndighetene. På nettsida til NRK Innlandet kunne vi 9. desember lese følgende:

«I løpet av to dager har store flokker tatt seg inn på jordet til Tine Nestvold sju ganger. De tråkker ned og spiser opp beitet til husdyra.– Vi går rundt med tårer i øynene og ser at alt vi har jobba med i sommer, går ad undas, sier Nestvold.»

I egenskap av leder i Tufsingdalen bondelag hadde samme Nestvold sendt følgende e-post til reineierne:

«Dersom reinen ikke er drevet tilbake til innenfor distriktsgrensen innen midnatt mandag, vil vi selv foreta en samlet utdriving».



Gitt de skadene reinen påfører innmarka til bøndene, skulle man tro et slikt varsel ble hilst velkommen. Men sametingspresident Silje Moukta klarer å levere følgende uttalelse til NRK:

«Hun mener det er alvorlig at bøndene gir reineierne frist med å drive vekk dyra. Og at de selv tenker å fjerne dem om det ikke blir overholdt.»

Det foreligger ingen rett til reinbeite i det aktuelle området. Området ligger for det første utenfor grensene til reinbeitedistriktet. For det andre dreier det seg om innmark hvor reineierne uansett ikke har noen rett til å la reinen beite.

Men dette synes ikke å affisere sametingspresidenten. Hun er kun opptatt av at bøndene har stilt krav til reineierne og satt en frist for dem til å handle.

Hvorfor det skulle vært galt å stille slike krav til reineierne, får vi ingen forklaring på fra presidenten. Men det er grunn til å anta at hennes uttalelse reflekterer den alminnelige holdning hos mange samepolitikere: Alt handler om rettigheter for reindrifta. At også reindrifta kan ha forpliktelser, er en fremmed tanke. Forpliktelser er det bare alle andre som har.

At reindrifta ødelegger for bønder i dette området, er ikke noe nytt. I avisa Fjeld-Ljom var det i august 1889 følgende innlegg fra «En Dalabonde»:

«Fjeldstrækningen imellom Tuffsingdalen og Øversjødalen er en liden smal Strimmel knapt 4 Kilometer bred. Slaaterne, der tilhører Oppsiddere i begge Dalfører, ligger op i fjeldet. Paa disse har ingen kundet høste noget, siden Finnerne kom hid. Man kan tænke sig, hvilke Herjinger en Rensdyrflok paa en tre a fire Tusinde Dyr på en slig liden Fjeldstrækning kan foraarsage. Fjeldet er for lidet, og Dyrene strømmer ud over Markerne der bestaar av blød Myrbund. Denne trampes aldeles sort, og det vil hengaa mange Aar før Skaden rettes. At begynde process med Finnen er vi for fattige til.» (Sitert fra boka Sør-Samisk Historie av Kjell Haarstad som kom ut i 1992)

I Fosen-dommen konkluderte Høyesterett med vindkraftutbygginga hadde krenka reindriftsutøvernes rett til kulturutøvelse. I Tufsingdalen er mange bønder i ferd med å gi opp på grunn av reinflokkenes herjinger på innmarka. Men bøndenes kultur har visst ikke samme verdi som reineiernes. For ukulturen som rammer bøndene har visstnok status som verneverdig samisk kultur i dagens Norge.