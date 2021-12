«Din stjerne kan redde liv»

Meninger

Når du kjøper en stjerne i desember, gir du håp om en felles framtid og bedre behandling mot kreft.

Hver desember inviterer Kreftforeningen mennesker over hele landet til å gi håp til jul ved å kjøpe en stjerne. Når du kjøper stjerner, henger vi dem opp på det sykehuset eller sykehjemmet du velger. Julestjernen er et symbol på håp og omtanke, både for dem som må tilbringe julen på sykehus, men også for alle andre som har fått eller vil få kreft en gang i fremtiden. Kreftforeningens stjerneaksjon har nemlig en dobbel betydning. Den handler om å gi lys og varme her og nå, men vel så mye om å støtte kreftforskning, slik at flere skal få komme hjem til jul, nyttår og alle andre dager i året.





Vårt største juleønske er nye behandlinger og nye medisiner. Det er grunnen til at vi har gitt nærmere 300 millioner kroner til kreftforskning i år. Penger som kommer fra vanlige folk, julestjerner og innsamlinger. Vi drømmer om julemirakler som gir nye fremskritt, slik at flere kan oppleve nok en runde med raketter og hverdager etter behandlingen sin. Vi vet at kreftforskningen allerede har gitt denne muligheten til mange. For 100 år siden døde nesten alle av kreft. På 70-tallet døde 2 av 3. I dag overlever så mange som 3 av 4. Vi står nå på hoppkanten av mye spennende teknologi som gir håp om enda bedre behandling. Vi ser at immunterapi, det å bruke kroppens immunsystem, fungerer på mange kreftformer og gir flere nye medisiner. Vi ser at genterapi, det at vi utnytter vårt DNA og arvemateriale, har lovende resultater. Vi ser også en forrykende utvikling innen persontilpasset medisin, og at stadig flere blir inkludert i utprøvende behandlingsstudier. Vi ønsker å utforske, gå dypere inn og få mer kunnskap, og vårt juleløfte er å støtte de mest lovende prosjektene i Norge.





Når vi nå har en økende smitte i samfunnet og fornyet usikkerhet rundt den nye omikron-mutasjonen, vet vi at dette bekymrer kreftpasienter. Kreftpasienter og pårørende er i en dobbel krise. De forholder seg allerede til en sykdom som for mange er livstruende, og så kommer det enda en trussel fra et virus som i verste fall kan ta livet av folk i tillegg. Mange er redde for kapasiteten i helsevesenet, for å bli smittet selv om de er vaksinerte, og for nye restriksjoner som gjør at de ikke kan få besøk av sine nærmeste pårørende. Derfor er det særlig viktig å ta vaksinen i år, å ta vaksinen er en julegave til kreftpasienter. Vi håper også at våre stjerner som både symboliserer at noen tenker på dem som må tilbringe jula på sykehus, og gir penger til ny kreftforskning, bringer håp.





Takket være alle dere som kjøpte stjerner av Kreftforeningen i desember i fjor kan kirurg Kjersti Flatmark endelig starte arbeidet med å utvikle en helt ny immunterapi for pasienter med spredning til bukhinnen. Målet hennes er klart: Hun vil lage en helbredende behandling som gjør disse pasientene helt friske. Hvis alt går som det skal, vil hun gjennom forskningsprosjektet sitt kunne tilby en splitter ny kreftvaksine i kombinasjon med immunterapi om bare et par år. Dette er bare et av flere eksempler på forskning som ikke ville vært mulig uten støtte fra dere! Husk det når du kjøper en stjerne til et sykehus i år. Din stjerne gir lys, varme og håp, men den finansierer først og fremst forskning som kan redde liv.

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!