«Omtanke, Solidaritet og Samhold – OSS»

Meninger

Sjeldent har slagordet til Fagforbundet passet bedre, enn det det gjør nå. For det har seg slik, noe som alle vet, at samfunnet enda befinner seg i en annerledes hverdag og situasjon enn det noen av oss noen gang kunne drømt, eller hatt mareritt om. Vi går en høytid i møte, en høytid der vi er vant til å samles, nært og fjernt, fra land og strand, i hele verden, for å feire og være sammen. Dessverre, som vi alle vet, blir det nok en gang ikke helt som planlagt. Vi står enda midt i en pandemi, en pandemi som har krevd så mye av oss alle.

Mange har stått både synlig og usynlig i frontlinjen hele veien, mange har blitt permittert, mange har mistet jobbene sine helt, økonomien har vært trang, vi har vært isolert fra hverandre, mange har dessverre tapt kampen og måtte forlatt oss - listen over uheldige konsekvenser på grunn av pandemien er lang. Flere av den Norske befolkingen har også fått kjenne pandemien, ikke bare på kroppen, men mentalt også. For det er mange har slitt psykisk under denne pandemien, det må heller ikke glemmes at mange strevde før pandemien kom, som nå kanskje strever enda mer.

Hele verden ble snudd på hodet i mars 2020, og verden står enda på hodet nå i desember 2021, og vi kommer til å stå på hodet på vei inn i 2022 også. Derfor er en takk på sin plass. Takk til alle sammen! Alle yrkesgrupper, pensjonister, studenter, elever, lærlinger, barnehagebarn, rett og slett en stor takk til hele befolkning. Takk for at dere gjør det dere kan for å slå ned denne pandemien en gang for alle. For det har vist seg slik, at vi må vise omtanke, solidaritet og samhold for hverandre, skal vi klare dette.

Måten vi kan vise omtanke, solidaritet og samhold for hverandre nå er at vi holder avstand, holder oss hjemme, sparer på klemmene og reisene til den dagen vi har kontroll på pandemien, og da skal vi rope ut at vi klarte det. For det er sikkert, at den dagen kommer. Det ser kanskje litt mørk ut akkurat nå, men lyst i tunellen er der, og hvis vi fortsetter å forholde oss til restriksjonene og tiltakene, samt at de som kan vaksinere seg gjør det, så kommer lyset nærmere og nærmere, helt til vi plutselig står midt i lyset. Da skal det feires fra morgen til kveld, med jubel og smell – bare hold ut enda litt til!

Til tross for en annerledes høytid, atter en gang, så ønsker vi en fredfylt og fin juletid og et fabelaktig nytt år når den tid.

Og husk; OSS – Omtanke, solidaritet og samhold, så klarer vi dette sammen!