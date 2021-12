«Ingen går i fakkeltog for å beholde et 100 år gammelt kobbernett – heldigvis»

Meninger

I januar 2019 skrev jeg en kronikk om at kobbernettet skulle forsvinne. I dag, nesten tre år senere har mye endret seg. Folks forventinger til å være på nett hvor som helst, når som helst og til og med se TV både lineært og på streaming har endret seg kraftig. Det eneste positive jeg har å si om Covid-19 er at dette har muliggjort å jobbe digitalt i langt større grad enn før denne pandemien startet.

Det bygges fiber i Norge som aldri før. Mobilnettet moderniseres og 5G kommer til deg snart, om det ikke allerede er kommet. For kort tid siden herjet et uvær nesten uten sidestykke i Vestfold/Telemark, deler av Viken og deler av Innlandet. Hundrevis av telefonstolper knakk. Å bygge opp igjen kobbernettet her virker helt meningsløst.

Folk i distrikts Norge er avhengig av god infrastruktur, stabile kraftlinjer og et godt internett-tilbud. Kobbernettet var kanskje bra engang, men ikke i dag. Heldigvis ønsker både kundene og kommunene noe bedre og til sammen er det under 50.000 privat kunder igjen på den gamle telefonlinjen for tale og et tilsvarende antall for DSL (internett over kobberlinjen). Vårt mål er fortsatt at alle skal ha et alternativ og mye bedre tilbud innen utgangen av 2022, og det skal vi klare.

Til deg som er redd for endringer i et høyt tempo. Fortvil ikke. Sjansen er stor for at du enten kan benytte ditt eget gamle apparat med bilder av barna som du trykker på eller en annen gammel telefon. Innstillinger på selve telefonen må nok endres, men det behøver du ikke tenke på. Det ordner vi eller den du kjøper tjenester av, men linjen bak apparatet fornyes.

Det er lett å falle av lasset når vi snakker om alle G`ene i mobilnettet. Trenger du egentlig 5G spør mange meg om. Hvert 10 år eller oftere kommer en ny G (en ny generasjon mobilnett). I dagens fase handler dette mest om fart og tilnærmet fiberhastigheter gjennom mobilnettet. I neste fase som er like rundt hjørnet med tjenester vi kan legge på toppen.

Ved inngangen til julen 2021 hadde ca 20% av kundene en mobil som støtter 5G. Det betyr at 80 prosent ikke har det. Derfor moderniserer vi ikke bare med 5G, men også 2G og 4G slik at mobilnettet skal virke der du er når du er der, og nesten hvor som helst. Sammen skal vi klare overgangen til et digitalt samfunn. Det umulige tar bare litt lenger tid, som en god bekjent av meg ofte sier.

Husk det er lov å snakke med hverandre over julemiddagen og ha den gode samtalen uten at dette går over mobilen. Bare husk 1 meter’n, og maksantallet du kan ha i egen bolig . Skulle du i karantene er mobilen god å ha.