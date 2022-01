«Kommunen bør kompensere bortfallet av bostøtte og strømkompensasjon»

Meninger

De siste dagene er vi blitt kjent med regelbestemte utbetalingstidspunkter for utbetaling av bostøtte har ført til at noen mottakere ikke har fått bostøtte for desember. Dette er alvorlig, - særlig med tanke på at en del av kompensjonsordninga for høye strømpriser er knyttet til nettopp bostøtta.

Selv under «normale» tilstander er det mange enkeltpersoner og familier i dette landet som sliter med å ta vare på seg selv og sine innafor tilgjengelige økonomiske rammer. En pandemi og høye strømregninger har selvsagt ikke gjort det noe lettere for dem. Bortfall av ei sårt tiltrengt bostøtte for en måned vil skjerpe en vanskelig/uløselig utfordring ytterligere. I en situasjon der selv «vanlige» husholdninger må ha hjelp for å få økonomien til å gå rundt, burde det ikke kreve mye fantasi for å forestille seg hvordan dette må slå ut for dem som av forskjellige årsaker må ha hjelp fra fellesskapet til livsopphold og øvrige økonomiske forpliktelser. Satsene for offentlige ytelser til folk i vanskelige situasjoner har nemlig aldri vært preget av overdådighet,

Derfor framstår de formelle hindringene som nå myndighetene påberoper seg for ikke å utbetale bostøtte for desember 2021 ikke bare som urimelige, - men også som totalt uakseptable. De formelle «snarveier» man har fått til når det gjelder utbetalinger av ulike kompensasjoner under pandemien, tilsier at det absolutt bør være mulig å forsere påberopte hindring også i denne saka. Det kan bare være spørsmål om vilje!

Da dette erfaringsmessig likevel vil ta noen tid, - og da det hos de aktuelle mottakerne neppe er store oppsparte reserver til å kompensere for bortfall av bostøtte for en måned, bør kommunen ta ansvar. Rødt vil overfor kommunen ta initiativ til: