Årets drøyeste reklametekst kommer fra Polar Kraft. Strømselskapet som i fjor slo seg sammen med Kraftriket og etablerte selskapet Yve. Inn i feeden min kom reklamen med teksten: «Vi vet ikke om noen andre strømselskaper som virkelig bryr seg om deg som bor i Vesterålen».

Virkelig ikke?

Teksten fortsetter med: «I motsetning til alle andre strømselskaper er Polar Kraft et selskap som skaper lokale arbeidsplasser. Faktisk har vi fire personer på kontoret i Sortland»

Man kan jo lure, hva som har gått galt i kommunikasjonsavdelingen i det nye selskapet. Meg bekjent er Fjordkraft etablert i Sortland, med betydelig flere lokalt ansatte enn de fire som Polar Kraft trekker fram i teksten. Man går heller ikke mange meter inn i en lokal idrettshall, før man ser ungdommer med Fjordkraft logoer på fotballtrøyer eller volleyball drakter. Hvem minnes Fjordkraft sin drive-inn kino på Myre, midt i hardeste pandemien?

Ikke vet jeg hvem som er best eller dårligst når det kommer til strømpriser. Konkurranse er sunt, og forhåpentligvis bidrar det til litt bedre vilkår for oss som forbrukere. Jeg tviler ikke på at Polar Kraft også er et bra selskap, som bryr seg om nærmiljøet sitt.

Men nå bør noe av de fire personene på kontoret i Sortland ta en telefon til markedsavdelingen i selskapet, og gi beskjed om at her har de gjort en tabbe. Og trekke denne annonsen før noen melder Polar Kraft til Forbrukerombudet for villedende markedsføring.

I tilsvar til Sannes sitt innlegg, takker markedssjef i Polar Kraft Elin Kristine Bøgseth Westvik for tilbakemeldingen.

– Tilbakemelding setter vi i Polar Kraft stor pris på, og er det flere tilbakemeldinger, så kom gjerne innom oss på kontoret vårt på Sortland. Men vi må korrigere litt, da annonseteksten det henvises til ikke eksisterer. Tekstene det refereres til finnes på Polar Kraft sine hjemmesider. Dette ser vi kommer feil ut og vi skal selvsagt korrigere tekstene, påpeker hun.

I tillegg skal Polar Kraft fortsatt ha et stort hjerte for sitt lokalsamfunn; gjennom Idrettsstrøm, Polar Kraft-fondet, å være tilstede på lokale arrangementer, handle lokalt og støtte gode prosjekter, lag og foreninger, avslutter markedssjefen.