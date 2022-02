Dette er Tove Mette Bjørkmos svar på leserinnlegget til Toine C. Sannes.

Toine Sannes velger å bruke store ord og bruker en retorikk som jeg ikke kjenner meg igjen i. Sortlands svar på Operahuset er Kulturfabrikken og den er vi superfornøyd med. Det trur jeg mange med meg er enig i.

Arbeiderpartiet er opptatt av hvordan vi kan få ned klimagassutslippene. På felles gruppemøte var det kun Toine Sannes som uttrykte at det var greit å bygge basseng i sentrum. Alle de andre partiene var opptatte av trafikksikkerhet, og nærhet til de øvrige anleggene som skal bygges i Lamarka. Er ikke Toine Sannes opptatt av trafikksikkerhet? Jeg hørte ikke et eneste ord om trafikksikkerhet i hennes innlegg. Det er svært viktig for oss i Arbeiderpartiet å ivareta trafikksikkerheten for ungene og nærheten til øvrige anlegg.

Basseng i seg selv har ikke noe med byutvikling å gjøre. Toine prøvde å idyllisere basseng i byen med å spise jordbær på torget. Det er for meg helt uten sammenheng med byutvikling. Det skal vi fint klare selv om vi ikke bygger bassenget i byen. Sortland kommune jobber aktivt med byutvikling og jeg har over mange år engasjert meg i dette arbeidet. Men, det er nok ikke basseng i sentrum som gjør at det blir et godt byrom. Det er nok også Toine Sannes klar over.

Har Toine Sannes vurdert at kjøring til og fra kan reduseres betraktelig ved at basseng og idrettshaller ligger ved siden av hverandre? Barn og unge som bor i Sortland sentrum og nord/sør på Langøya kan sykle og gå uten å krysse Vesterålsgata. Det vil sørge for at biltrafikken kan reduseres betraktelig. Er ikke det å betrakte som et klimatiltak? I tillegg kan vi gjøre tiltak når vi skal bygge både skole, hall og basseng ved å legge inn klimakrav i anbudene. Det kan legges inn i det samla klimaregnskapet, og det har man anledning til. Men det velger altså Toine Sannes å overse i denne sammenhengen.

Toine Sannes og MDG velger å konstruere og forskuttere som ei problemstilling, mener jeg vi vil få svar på i den videre prosessen. Kommunestyret har bedt kommunedirektøren gå videre med tomtealternativet i Lamarka, da vil vi få mange svar også når det gjelder klimagass-spørsmålet.

Arbeiderpartiet har som mål at vi skal komme godt ut av denne prosessen med god og forsvarlig framdrift. Det betyr at vi ønsker størst mulig enighet i kommunestyret, og vi ønsker også å lytte til idretten og foreldrene i denne saken. Det er også viktig.