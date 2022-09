Hadsel senterparti har over tid vært tydelig på at datasenter som utvinner kryptovaluta bør reguleres strengt av nasjonale myndigheter, samtidig har vi behov for en politikk som skaper forutsigbarhet for innbyggere, næringsliv og kommunen. Sist uke foreslo Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre å omgjøre en orienteringssak om støymåling og prosess klagebehandling, om til en beslutningssak. Det ble så foreslått å fatte følgende vedtak:

1. Formannskapet i Hadsel anser Stokmarknes handelsbyggs etablering av datasenter som tung industri.

2. Formannskapet i Hadsel ønsker ikke etableringer av industri av typen kryptomining som ikke gir lokal verdiskapning og arbeidsplasser, og som senere vil være til hindre for etablering av industri med kraftbehov.

Forslaget ble vedtatt mot to stemmer fra Senterpartiet. Hvorfor? Fordi vi forhindrer ikke kryptoutvinning gjennom enkeltvedtak, og vedtaket har liten til ingen betydning for datasenteret som allerede er i drift på Myran. Senterpartiet er opptatt av gode prosesser, og akkurat nå pågår klagebehandling i kommunens administrasjon etter at tiltakshaver påklaget formannskapets vedtak. Vi syntes det er uryddig å fatte vedtak som omtaler en sak som er under utredning, uten at kommunedirektøren har fått utredet saken. For kommunedirektøren skal i henhold til kommuneloven se til at saker som legges frem til behandling er forsvarlig utredet. I formannskapet forelå det ingen utredninger som ga formannskapet et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Skal vi lykkes med å forhindre denne typen etableringer i fremtiden må vi bruke verktøyene i plan- og bygningsloven, arealplanen og påvirke sentrale beslutningsmyndigheter til å tørre å ta diskusjonen: skal vi bruke kraftoverskuddet i landsdelen vår på kryptoutvinning? Vårt svar er nei, og det vil vi fortsette å jobbe for. Vi vil i førstkommende kommunestyre fremme et forslag til uttalelse som kan være gjenstand for en bred politisk diskusjon som alle politiske partier kan ta del i. I tillegg vil vi foreslå nye vedtak i kommuneplanens arealdel som kan gi oss verktøy til å regulere hvordan vi bruker krafta vår på størst verdiskapning i årene som kommer. Men det viktigste budskapet er at vi må sørge for å fatte vedtak som betyr noe – som faktisk skaper endring, ikke bare overskrifter.