Nordlandspolitikerne er svært bekymret over tilbudet til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse. ­­­– Administrasjonen i Helse Nord foreslo i januar store kutt og sentralisering av døgnbehandlingen i nord, det kan vi ikke godta, sier Vegard Lind-Jæger, fylkestingsrepresentant for SV i Nordland.

Forslaget innebærer nedleggelse og sentralisering av døgnbehandling i Tana, Storslett, Storsteinnes, Mosjøen, Silsand og Vesterålen, samt nedleggelse av 6 senger for tverrfaglig spesialisert behandling i Alta dersom det går gjennom. Dette er ikke akseptabelt, mener fylkestinget i Nordland. – Vi vet at det er høyere terskel for å oppsøke og ta imot hjelp ved psykisk sykdom og rus enn ved andre tilstander. Å flytte hjelpen enda lengre bort fra der folk bor virker som en svært dårlig idé, sier Lind-Jæger.

Felles front i fylkestinget

SV fikk i dag flertall for en uttalelse som ytrer sterk bekymring for tilbudet til denne pasientgruppen. Fylkestinget, med SV i spissen, mener forslaget både er dårlig og direkte i strid med Hurdalsplattformen. Politikerne i fylkestinget kan heller ikke se at dette vil bidra til rekruttering. – Det er vanskelig å se hvordan dette skal hjelpe med å øke rekrutteringen ved de større sentra for psykisk helse og rus som i Tromsø og Bodø. Nedleggelsene vil dessuten øke belastningen på allerede pressede legevakter og andre kommunale tjenester, mener Lind-Jæger. Han poengterer at det ikke er en reell innsparing å flytte ansvar og kostnader over på kommunene.

Tar for lite ansvar for psykiatrien

SV mener det utelukkende er positivt at sykehusstrukturen i Nord-Norge virker å være fredet, men mener regjeringen tar altfor lite ansvar for psykiatrien i Nord. – Det er ikke like lett å stå frem med historier om psykisk sykdom og rus som ved hjerteinfarkt og traumatiske fødsler. Vi får ikke de «gode» eksemplene frem i offentligheten, og dermed får vi heller ikke den samme offentlige debatten som ved nedleggelser av somatiske sykehus, sier gruppeleder for SV i fylkestinget, Christian Torset. Han frykter dette gjør det enklere å gjøre kutt i psykiatrien, for de blir mindre synlige.

Helse Nord og regjeringsplattformen

SV viser også til at det virker som at Helse Nords administrasjon ikke opplever at Hurdalsplattformen angår dem. – Hurdalsplattformen sier helt konkret at regjeringen vil hindre nedbygging av sengeplasser og satse på distriktspsykiatriske sentre. Forslaget fra Helse Nord som er det eneste som ligger på bordet per i dag, tilsier at det motsatte kan komme til å skje i Nord-Norge. Det kan vi ikke akseptere, sier Torset.