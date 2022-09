Skolen har en klar satsing innenfor fornybar energi og samarbeidsprosjekter som kobler grønn og blå næring sammen. Nordland Høyre er imponert over skolens ressursgrunnlag og den innovative innsatsen som gjøres der. God rekruttering krever at Sortland videregående skole, avd. Kleiva får bedre undervisningslokaler og boforhold for videregående elever. Derfor må fylkestinget i Nordland følge opp de vedtak som er gjort om Kleiva.

Nordland fylkeskommune bør se på muligheten for at Kleiva kan bli et pilotprosjekt for «Smarthus – Økolandsby» med nye undervisningslokaler og bosted for elevene. Det bør bygges slik at infrastrukturen er så bærekraftig som mulig. Der husene kan bygges av miljøvennlige materialer, med naturlig ventilasjon og lavt energiforbruk. Det bør utredes muligheten for at prosjektet ikke er tilknyttet kraftnett eller annet offentlig kloakksystem. Pilotprosjektet bør se på fornybar energi med sol, vind, biogass, bioenergi, varmelagring, termisk energi, bølgekraft og gjerne i kombinasjon.

Sortland Videregående skole avdeling Kleiva (Naturbruk) har signert avtale blant annet med Nibio, Telemark Thechnologies og Vesteraalens. Det er i gang utviklingsprosjekter ved skolen som både jobber for mulig etablering av fagskoletilbud, FoU – prosjekter i samarbeid med næringslivet innen blå og grønne sektorer. Et av prosjektene omtales som Vesterålen Hub.

I 2014 fikk Sortland vgs. etablert Vg2 akvakultur på Kleiva og 2015 fikk Nordland fylkeskommune tildelt en undervisningstillatelse/konsesjon på 780 MTB. Dette er et samarbeid med Akvakultur i Vesterålen, Nordlaks Oppdrett og Eidsfjord Sjøfarm, hvor Sortland vgs. er ansvarlig for utdanningstilbudet, lærere og undervisningslokaler. Næringen er ansvarlig for å gi tilgang til moderne, oppdatert anlegg, utstyr, fisk, båter, teknologi og faglig kompetanse knyttet til den praktiske undervisningen. Undervisningskonsesjonen har frembrakt ei inntekt for Nordland fylkeskommune på ca. 31 millioner kroner som ikke er tilbakeført til Kleiva eller Vesterålen. Ca. 11 av disse millionene er brukt til undervisningsfartøy i Meløy og resterende står på fond. Nordland Høyre ber om Kleiva blir tilgodesett av disse midlene. Sortland Havn har planer om en Blå Hub. Det er viktig at det koordineres opp mot Kleivas planer om oppbyggingen av Vesterålen Hub med tanke på synergier ved at disse miljøene for blå og grønn næring og kompetanse utvikles parallelt.

Nordland Fylkeskommune må fortsette å støtte opp om Kleiva og få gjennomført sine vedtak: