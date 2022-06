Sykepleierutdanningen ved Nord universitet, campus Stokmarknes, melder om nye sykepleiere. Det var 32 studenter som gikk ut 17. juni 2022. Nord universitet er stolte over deres innsats, og vi gratulerer så mye. Vi vet at de er ettertraktet arbeidskraft, og vi håper de vil trives i sitt arbeid som sykepleiere.

Sykepleiermangel

Norge mangler ca. 7000 sykepleiere. Nordland fylke har størst mangel og mangler per i dag ca. 600 sykepleiere. Ifølge Statistisk sentralbyrås beregninger har sykepleiere og helsefagarbeidere som flytter for å ta yrkesutdanningen sin, mindre sannsynlighet for å bosette seg hjemme etter endt utdanning (Kornstad et al., 2021). Vi må derfor fortsatt sørge for desentralisert utdanning, for å sikre at det utdannes sykepleiere lokalt som kan studere og jobbe i kommunene i distriktene. Nord universitet følger opp gjennom å tilby regional digital bachelor i sykepleie, med samme karakterkrav til studentene og samme utdanningsmodul som på heltid, men med mer digitale læringsformer og hvor opptaket skjer via bostedstilhørighet til Nordland fylke og til Namdalen. Første regional kull hadde opptak i høsten 2021, og det pågår opptak nå for et nytt kull høsten 2022.

Nord universitet ved universitetslektor Hilde Elisabeth Toreid