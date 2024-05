Flere partier tar nå til orde for at petroleumsnæringen skal bidra med å bygge ut mer kraft. Vi ønsker å bidra med å bygge ut havvind så raskt som mulig og ønsker at områder også i nord skal prioriteres i strategisk konsekvensutredning av havvind.

I dag tilsvarer etterspørselen etter ny kraft fra alle sektorer, like mye som hele det nåværende norske kraftforbruket. Også i nord er behovet betydelig dersom vi både skal sikre eksisterende industri og bygge nye arbeidsplasser. Hvis man følger debatten om hvem som skal få kraft i Norge, så skulle man tro at dersom petroleumssektoren blir nektet mer kraft så løser en hele problemet. Det er ikke riktig. Ifølge Statnett står elektrifisering av olje- og gassplattformer for kun 8 prosent av forespurt og reservert strøm hos Statnett. For å nå klimamålene for 2030 er bransjen avhengig av ca. 5 TWh utover de elektrifiseringsprosjektene som allerede har fått tilsagn om kraft.

Prosjekter som ber om strøm for å elektrifisere olje- og gassindustrien, er gjennomgående modne og robuste prosjekter som med stor sannsynlighet vil bli realisert, forutsatt tilgang til strøm. Hvis man ser på hvor mye klimagassutslipp man reduserer per brukte megawatt, så er det også veldig god effekt av bruken av krafta.

Olje- og gassnæringen skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 og ha nær null utslipp i 2050. Å elektrifisere med kraft fra land er det viktigste tiltaket for å nå disse målene, samtidig som vi sikrer eksisterende arbeidsplasser. Europa vil ha behov for pålitelig gass og olje fra norsk sokkel i mange år framover, samtidig som de og vi i Norge har svært ambisiøse klimamål. Dersom olje- og gassbransjen ikke når 2030-målet, blir det også vanskelig for Norge å nå disse målene.

Petroleumsnæringen er positiv til å bidra til utviklingen av mer fornybar energi gjennom havvind. Får vi til det, vil det sikre mer kraft raskere. Samtidig vil det bidra til den viktige industrialiseringen av havvind, slik at vi får redusert kostnadene og bygget opp en leverandørindustri som kan levere til både det norske og globale markedet. Så når havvind, og spesielt flytende havvind, fremdeles er kostbart og vi trenger mer kraft, hvordan løser vi da det?

Petroleumsindustrien betaler nærmere 8 milliarder årlig i CO2-avgift, i tillegg til den europeiske kvoteprisen. CO2-avgiften er ment som et insentiv til å redusere klimagasser, og går nå direkte inn i Statens Pensjonsfond Utland (SPU), i motsetning til CO2-avgift fra annen industri som går direkte inn som inntekter som kan brukes over statsbudsjettet. Vårt forslag er å sette pengene fra CO2-avgiften inn i et CO2-fond som kan brukes til å støtte blant annet havvindutbyggingen på norsk sokkel. Øremerking av klima- og miljøavgifter for å støtte utslippsreduksjoner brukes i flere andre land, blant annet i EU, men er ikke vanlig i Norge. Det er en bred enighet blant politikere og næringsliv om at vi må redusere utslippene våre raskere, likevel går tempoet for sakte. Da må vi tørre å tenke nytt og se på hvordan vi kan lage politikk som løser de utfordringene vi trenger å løse framover. Det er nettopp det EU gjør.

Et CO2-fond kan være nettopp det vi trenger. For å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for industriens rammevilkår er det avgjørende med løsninger som står seg over tid. Dette vil i motsetning til innføring av andre avgifter også være en tidsavgrenset løsning. Til slutt skal jo CO2-avgiften bli null fordi utslippene faktiske er blitt redusert.

Vi håper vi nå kan samle oss om løsninger som sikrer mer kraft fremover til blant annet å videre elektrifisere norsk sokkel, men også slik at vi lager oss et solid handlingsrom for å bygge opp de nye offshore-industriene som havvind, og som vil skape de arbeidsplasser og inntekter vi trenger for framtiden.

Hildegunn Blindheim, adm. direktør

Siv Dagny Aasvik, regionsjef nord

Offshore Norge