Hvorfor kjenner lærere ubehag ved å snakke om kulturforskjeller med elevene? Og hva skyldes dette ubehaget?

Forsker Ingvill Bjørnstad Åberg ved Nord universitet ble overraska da hun fant at lærere i ungdomsskolen fortalte at de kjente på ubehag og tvil om hvordan de skulle håndtere kulturforskjeller blant elevene.

I doktoravhandlingen sin undersøker hun blant annet hvordan ungdomsskolelærere snakker om og håndterer kulturforskjeller og spørsmål om forskjellsbehandling og diskriminering i klasserommet.

Utgangspunktet for doktorgradsprosjektet var et ønske om å forstå hvordan «norskhet» og «kulturell annerledeshet» blir framstilt i norsk skole, og dette undersøker Åberg gjennom to kvalitative studier.

Den ene er basert på intervjuer med samfunnsfaglærere i ungdomsskolen, mens den andre er en analyse av hvordan «kulturelt mangfold» blir framstilt i to utdanningspolitiske dokumenter.

- Jeg ønsket å finne ut hvordan kulturforskjeller blir framstilt, oppfatta og behandla i den norske skolen. Dette skriver seg inn i en global, offentlig samtale, der spørsmål om diskriminering og rasisme har kommet veldig i fokus de siste årene.

Lærere er usikre på hva de skal gjøre

De typiske utsagnene fra samfunnsfaglærerne som ble intervjuet i studien, var at de var usikre på om det var bra å trekke fram elevene sine ulike bakgrunner i undervisninga, spesielt om det var lurt å legge vekt på elevers minoritetsbakgrunner.

- Noen sa at dette var tema de måtte unngå å snakke om i klassen, for at alle skulle føle seg inkludert. Det var ikke entydig; andre sa at kulturforskjeller i klassen tvert imot kunne brukes til noe aktivt i undervisninga.

- Konsekvensene av denne berøringsangsten mot å vektlegge at elevene har ulike bakgrunner, kan føre til at elever med minoritetsbakgrunn blir lite synlige i klassen, mener Ingvill Bjørnstad Åberg.

I denne studien har forskeren intervjuet et begrenset utvalg av lærere, og det er derfor ikke riktig å si at dette er situasjonen overalt i skolen. Men hun mener funnene hennes likevel viser at dette er en problematikk som eksisterer.

Å ikke snakke om kulturforskjeller har også konsekvenser

Hvis man ser bort fra at elevene har ulike bakgrunner, ser man også bort fra at elever kan ha opplevelser med forskjellsbehandling, diskriminering, eller til og med rasisme på grunn av bakgrunnen sin, går det fram av studien.

- Selv om målsettinga kan være inkludering og likebehandling, kan resultatet av en sånn «fargeblind» tilnærming i stedet bli at vi som lærere får blinde flekker. For eksempel mørkhudete elever sine spesielle erfaringer blir lite synlige, sier hun..

Årsaken til at noen lærere kvier seg for å ta dette opp, kan ligge i det som antropologen Marianne Gullestad har kalt en norsk «forestilt likhet».

Nordmenn ser på seg selv som kulturelt like

Gullestad hevdet at nordmenn ser på seg selv som kulturelt veldig like, og at vi søker likhet, enighet og harmoni. Dermed blir også det som blir oppfatta som for store forskjeller forstyrrende, og ofte dysset ned.

- Dermed får vi en annengjøring av elever med minoritetsbakgrunn. Det vil si at forskjellen mellom hvem man tenker på som «oss» og «dem» blir forsterket, sier Åberg.

Annengjøring fant Åberg også i sin innholdsanalyse av en offentlig utredning (NOU) og en stortingsmelding.

- Jeg har sett nærmere på hvordan begrepet «kulturelt mangfold» i skolen blir beskrevet i NOU nr. 8 fra 2015 og Melding til Stortinget nr. 28 fra 2016. Oppsummert så blir det skapt et skille mellom minoritetsnorske og majoritetsnorske elever.

- Minoritetsnorske elever blir framstilt som de som skaper mangfold, mens de majoritetsnorske elevene er de som opplever mangfold, sier hun.

Når «mangfold» så tydelig blir framstilt som noe som «kommer utenfra», opprettholdes også forestillingen om en kulturelt homogen norsk majoritet, og de «mangfoldige» innvandrerne – og annengjørende skiller blir opprettholdt, skriver Åberg.

Vanskelig å snakke om diskriminering

- Mangfold er jo et ord som virker positivt lada, og det er vanskelig å se noe negativt med det. Men samtidig blir det veldig vanskelig å snakke om for eksempel diskriminering og rasisme som faktisk foregår. Dette beskriver jeg som en avpolitisering av en samtale vi bør ha om hvordan skolen kan håndtere slike samfunnsproblemer, sier forskeren.

Hun sier at dette også er litt av forklaringa på at lærere kan oppleve et ubehag ved å gå inn på kulturforskjeller med elevene i klassen, og at de derfor kvier seg for å gjøre det, sier forskeren.

Hun understreker at selv om vi må være bevisst på hvordan vi snakker om kulturforskjell, og hvilke merkelapper vi bruker for eksempel på kategoriene «norsk» og «ikke norsk», er det minst like viktig å huske at diskriminering og rasisme også handler om mye mer, og har reelle, materielle konsekvenser for folk.

- Men en del av oppdraget i skolen tenker jeg handler om en bevisstgjøring og synliggjøring av at elever med ulike bakgrunner har ulike erfaringer, og erfaringer som ikke alltid er like synlige eller tilgjengelige for læreren.

Hun oppfordrer lærerne til å våge å ta opp både diskriminering og rasisme i sine timer, og det finnes verktøy som lærerne kan bruke for å gjøre det på en trygg måte, sier hun. Blant anna trekker hun fram Dembra-nettverket, et nettverk for demokratisk beredskap mot rasisme og anti-semittisme, som både tilbyr kurs, konferanser og undervisningsverktøy. (LINK-https://dembra.no/no/)

Linker: Avhandling:

Avhandlinga er ikkje digitalt tilgjengeleg, men begge dei to artiklane som blir omtalt her, er lenka til under.

Artikkel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675986.2019.1702294:

Artikkel: https://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/4186