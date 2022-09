Det siste tiåret har vært formidabelt for nordnorsk reiseliv og turisme. Dette skaper varierte og spennende arbeidsplasser, næringsaktivitet og ikke minst så skaper det bolyst i regionen vår. Nå kan opplevelsessenteret The Whale på Andenes bli en viktig del av arbeidet med å utvikle Vesterålen til en attraktiv reiselivsdestinasjon.

Nord-Norge har mange attraktive destinasjoner både vinterstid og på sommeren, med storslåtte naturfenomener, rike matopplevelser, fantastiske historier og autentiske samfunn.

I dag er det to sterke motorer som særlig trekker til seg turistene; Lofoten og Tromsø-regionen. Samtidig får stadig flere opp øynene for både Helgelandskysten, Senja og Vesterålen. Dette er en mulighet vi må gripe for å sikre videre vekst.

Nord-Norge har mye å by på. Fjell som spydspisser, kritthvite strender, en sterk kysthistorie og blått hav så langt øyet kan se, men en av våre største turistattraksjoner befinner seg under havoverflaten, nemlig hvalen.

Det var på Andenes at hvalsafari så dagens lys. Og nettopp på Andøya i Vesterålen har nå kommunen, fylkeskommunen og private aktører gått sammen om å finansiere en ny attraksjon, The Whale, til totalt 455 millioner kroner. De tar halve regningen dersom staten blir med på spleiselaget. Som ordførere i Vesterålen stiller vi oss helhjertet bak The Whale. The Whale vil ikke bare styrke Andøy kommune med nye arbeidsplasser i en krevende omstilling, men også binde landsdelen sammen, gjennom de nasjonale turistveiene på Senja, Andøya og Lofoten.

Bærekraft og utvikling av helårs arbeidsplasser innen reiselivet ivaretas best ved at turister og lokalbefolkningen har ulike og særegne tilbud innenfor en destinasjon som Vesterålen å velge mellom. Dette er tilbud som for eksempel Hurtigrutemuseet, Kvitnes Gård, Fem fiskevær, GAIA Vesterålen og The Whale på Andenes. Kommunene i Vesterålen har vedtatt en felles reiselivsplan og etableringen av The Whale som en spydspiss for hele regionen er i tråd med denne.

The Whale er et gjennomarbeidet konsept som kombinerer historie, naturvitenskap, opplevelser, kunst og kystkultur. Den siste brikken for realisering er at regjeringen støtter Andøya og Vesterålen slik at The Whale blir realisert.