Underskuddet i Nordlandssykehuset ble offentliggjort i oktober 21, og siden har det vært merkbart stille, også i mediene.

Ære være Reinhard Mook, ( og Bladet Vesterålen) som med dette setter fokus på konsekvenser for sykehuset vårt, om enn med litt underlige spørsmål. Galgenhumoristisk kanskje.

Vi som har fulgt litt med Nordlandssykehuset fra sidelinja har vel ventet på denne «bomben»: underskudd på 150 millioner +++ og derav reduksjon av 257 stillinger. At også sykehuset på Stokmarknes vil bli berørt er sikkert.

Hvor har så dette gedigne underskuddet oppstått? Stokmarknes har helt sikkert en andel her, men hvem er verstingen her? Det er ikke noe som blir offentliggjort, vi er jo et sykehus, organisert i klinikker på tvers av våre tre sykehus Bodø, Gravdal og Stokmarknes. Skal man tro handlingen fra styret i Nordlandssykehuset er det ‘alle for en’ som gjelder.

Setter man fokus på hva som har skjedd i Bodø, noe endel andre medier og journalister har gjort, får man endel innputt som er skremmende, iallfall sett fra oss «vanlige folks» ståsted.

Det man kan lese er at det omdiskuterte prestisjeprosjektet, PCI- dagsenter, som det forøvrig ble advart mot, kostet 60 mil kroner de to første driftsårene, i tillegg til oppstart investeringer. Til sammen utgjør det nesten 100 millioner av sykehuset underskudd!

Så kan man lese om lukrative avtaler med leger som skal serve dette tilbudet. Avtaler som jeg tror ikke tåler at det settes søkelys på, avtaler feks en sykepleier ikke engang tør drømme om, forøvrig heller ikke en vanlig lege (!!!)

Skulle ønske flere enn Skjalg Fjellheim setter fokus på dette, og her har jeg selvsagt ståstedet til Fjellheim i bakhodet og konkuransen mellom Tromsø og Bodø, men likevel…

Man burde kanskje ikke nevne alle direktørene i Nordlandssykehuset med millionlønn, direktører som man ikke vet hva gjør. Iallefall veldig lite pasientrettet vil jeg tro.

Nå har jeg sett en oversikt over hvor mange stillinger i hver klinikk som må kuttes, stort sett bare pasientrettede stillinger og tilbud. Kunne ikke finne en eneste direktørstilling som skulle bort.

Skal vi finne oss i dette? Vi i Vesterålen har før slått ring om vårt sykehus, kanskje er det på tide å stille opp igjen? Rasering av våre tilbud ved sykehuset på Stokmarknes berøres oss alle. Skal vi for eks. finne oss i at et gedigent prestisjeprosjekt skal gå foran viktige lokalsykehusfunksjoner for befolkningen?

Jeg bare spør?