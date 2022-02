Vinter-OL i Beijing har ikke hatt den oppladningen som verken norske OL-entusiaster eller utøvere skulle ønske. For en av utøverne hviler det nå et stort ansvar.

Med den positive koronatesten til det aller største norske gullhåpet, kombinertløperen Jarl Magnus Riiber, sank forhåpningene om en gullfest i Beijing betraktelig. Det kan fortsatt bli edelt metall, men den overhengende koronafaren, og hva det gjør med utøverne mentalt og fysisk, gjør at avspillingen av den norske nasjonalsangen i den kinesiske hovedstaden trolig blir langt mindre hyppig enn det som kunne ha vært tilfellet.

Medaljeøvelsene er i gang lørdag, og det skal kåres seks olympiske mestere i løpet av dagen. Norge har medaljehåp på 3.000 meter skøyter for kvinner, skihopp for kvinner, miks-stafett skiskyting og 15 kilometer langrenn med skibytte. Det er på sistnevnte øvelse vi finner den norske utøveren som har flest øyne rettet mot seg i løpet av den første «ordentlige» OL-dagen.

Utestengelse

Vinteren 2006-2007 dukket det opp ei blid jente fra Dalsbygda opp og ble en publikumsfavoritt av de sjeldne i langrennsløypene. Therese Johaug kvalifiserte seg like godt til VM i Sapporo i 2007 og gikk inn til det som da var en ganske sensasjonell bronsemedalje på tremila i klassisk fellesstart som avsluttet kvinnenes øvelsesprogram i den japanske skimetropolen, som også var OL-by i 1972. Siden har hun vært en del av det norske langrennseventyret.

Hun kan se tilbake på 14 VM-gull, der det første individuelle gullet kom hjemme i Holmenkollen på tremila i fristil i 2011, da hun satte på plass forhåndsfavorittene Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk ettertrykkelig. Kanskje kan også tidenes vinterolympier, Marit Bjørgen, sende en takk til Johaug for at hun nettopp er tidenes vinterolympier. For på høyden av sin karriere smalt den omtalte dopingsaken mot skikronprinsessen en høstdag i 2016. Johaug ble tatt for bruk av stoffet Klostebol etter å ha brukt en mye omtalt leppesalve under et høydeopphold i Seiser Alm. Dette kostet Johaug to sesongers utestengelse og deltakelse i VM i 2017 og OL i PyeongChang i 2018. Ser en på resultatene etter comebacket, er det slett ikke utenkelig at det ville stått, 1. Therese Johaug, Norway, på en eller flere resultatlister fra kvinnenes langrennsøvelser etter lekene i PyeongChang.

– Alt hviler på Johaugs skuldre

Men nå er Therese Johaug tilbake i OL-varmen. Inngangen til lekene i Beijing har vært tøffe, mye på grunn av det omtalte viruset som har bestemt seg for ikke å slippe taket. Therese Johaug har etter at Marit Bjørgen la opp, båret mye av resultatansvaret for de norske langrennskvinnene på egne skuldre, litt avlastet av Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng. Men Flugstad Østberg har mistet snart to sesonger på grunn av problemer med klare kravene i Norges Skiforbunds helseattest. Før OL testet også Heidi Weng positivt for korona. Det er usikkert om Weng vil rekke noen av øvelsene.

Dermed hviler alt på skuldrene til 33-åringen fra Dalsbygda i Os kommune i det som tidligere var Hedmark fylke. Etter comebacket etter dopingdommen høsten 2018, kan Johaug se tilbake på sju VM-gull (et av dem i stafett) på åtte starter, sammenlagtseier i verdenscupen i 2019/2020, Tour de Ski-seier sammenlagt i 2019/2020, 37 seire og 45 pallplasser individuelt i verdenscupen. Johaug har i tillegg vært selektiv med å stille i verdenscuprenn i 2018/2019 og 2020/2021 for å prioritere forberedelser inn mot VM.

Sammen med Marit Bjørgen, Vibeke Skofterud og Kristin Størmer Steira tok Therese Johaug gull på stafetten i Vancouver i 2010. Det er Johaugs eneste OL-gull så langt. Foto: Heiko Junge / NTB

Avklimatisering og korona

Men hennes fantastiske karriere mangler noe. Hun er olympisk mester fra før, på stafett. Det individuelle gullet mangler for hennes del og det er det hun skal jakte i Beijing. Løypene skal passe henne og hun er kjent for å prestere godt i høyde. OL-løypene ligger på rundt 1.700 meters høyde.

Hun går inn i OL som favoritt, men en skal merke seg at hun flere ganger har blitt slått av Frida Karlsson denne sesongen. Karlsson fortjenes et minst like stort favorittstempel som Johaug under OL. I tillegg lurer amerikanske Jessie Diggins.

Det er flere grunner til å stille spørsmål foran Johaugs OL-comeback.

Koronasmitten til Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå gjorde at reisen til Beijing ble utsatt. De norske utøverne har dermed hatt vesentlig kortere til akklimatisering og test av løypene enn det svenskene, russerne og amerikanerne har hatt. I tillegg er det kommet smitte inn i den norske troppen i Beijing gjennom Jarl Magnus Riiber. Dette kan også være med å påvirke utøvere i andre grener. Til NRK har også Johaug uttalt at hun preges av koronaregimet i OL-byen.

Så gjenstår det å se hvor mye det har påvirket hennes i forberedelsene og hvilket utslag det gir under 15 kilometer med skibytte. Men bli ikke overrasket om det er den svenske nasjonalsangen som spilles i Beijing under medaljeseremonien etter øvelsen …