Kommunedirektører, åremål, egnethet og tilhørighet.

Jeg har tidligere skrevet om ansettelse på åremål, og hva slags signaler det sender for å kunne gjøre gode rekrutteringer. Argumentene var at det ikke var en god måte å rekruttere unge, dyktige mennesker med attraktiv kompetanse til å bosette seg i kommunen vår.

Jeg må jo si at det treffer rimelig godt midt på spikeren når det virker som om vi anser som den beste kandidaten er en noe beryktet og omdiskutert 59-åring som vil ha nådd pensjonsalder når han må ta hatten å gå etter åremålet.

Nå virker det på media som om den tiltenkte direktøren heller ikke har til hensikt å bosette seg i kommunen.

Det anser jeg som et virkelig problem. Det krever innsikt, lokalkunnskap, empati og medfølelse med lokale saker, næringsliv og ansatte for å kunne skjøte en slik jobb på en god måte. Det er noe med å være i samme båt.

Som pendler så vil man i stor grad bare ha tid og anledning til å rette seg innad og i mindre grad delta i lokalsamfunnets intriger, dugnader, sorger, aksjoner og tilbud. Selve ryggraden i det samfunnet der han får en sentral maktposisjon.

Det å ikke være villig til å binde seg til masta og passe skuta i både godvær og storm mener jeg burde være diskvalifiserende i seg selv. Så kan man se mer humoristisk på tidligere kloke avgjørelser som å bruke 250.000 som var satt av til oppussing av barneskolen til å male den gamle rivningsklare brannstasjonen blå.

Komiteen som skulle vurdere kandidatene har jo vært langt fra enig, og fagforeningsrepresentanten trakk seg fordi hun ikke ble hørt. Når da så mange som 8 stemte imot i kommunestyret så er det jo grunn til å stille spørsmål.

Det er jo ikke slik at kommunedirektøren kun skal samarbeide med posisjonen.

Hovedoppgaven er jo tross alt å sørge for at både lovbestemte og andre kommunale oppgaver blir levert så smidig og effektivt som mulig. Da må man ha med seg både de ansatte, fagforeninger og opposisjonen.

Det har vært skrevet endel i både våre lokale media, i Tønsberg blad, Fontene.no, Glåmdalen, NRK, Mitt Eidskog med flere om hans tidligere nokså kreative forretningsmetoder som bl.a kostet han jobben som leder for speiderbevegelsen før han i det hele tatt fikk startet i den.

Det lå en kime til et hint i den avgjørelsen: At han egentlig burde starte litt lavere på karrierestigen når han igjen skulle integreres i arbeidslivet etter avtjent samfunnstjeneste. En straff han avtjente etter en klar dom der han ble dømt for MVA-unndragelse, og forfalskning av kravdokumenter. Denne gangen la han kortene på bordet fordi han var nødt, katta var ute av sekken, det var ifølge media mange overraskede politikere i Eidskog.

Kanskje litt selvransakelse hadde fortalt at han egentlig ikke var så egnet som leder som han tidligere hadde trodd?

Det at en person er tidligere straffet skal jo egentlig ikke tale imot hans kandidatur, tvert imot. Han har jo sonet sin straff til samfunnet, og med så mange klokker så vil han jo være godt egnet til noe som virker å ha vært en kjepphest gjennom karrieren. Nemlig en overdrevet tro på at alt kan og skal måles, også tiden det tar å stelle oldemor.

New Public Management har på de fleste steder allerede spilt fallitt.

Balanced scorecard har for det meste bare fôret tegneseriene Dilbert og Lunsj med gode satirepoeng gjennom flere tiår. Nei det er ikke alt som kan og skal måles.

Høyresiden tror visst stundom at alle som jobber i det offentlige er late slubberter som må lokkes, skremmes, eller overtales til å jobbe ved å delta i høyres stollek og klokkespill. Der det bare er plass til de med spisse albuer. Som gruppeleder i Tønsberg SV, Lars Egeland, uttrykte det i fontene.no.

«– Vi hadde noen sammenstøt i løpet av årene han var rådmann her. Jeg oppfatter ham som en pådriver for New Public Management. Jeg synes nok han ble litt for mye konge.»

Nei, verden trenger litt mindre spisse albuer. Å putte MVA-penger i lomma er ikke en forbrytelse uten offer, de pengene skulle kanskje blitt brukt til å bekjempe barnefattigdom.

Å ikke ha skamvett er ikke en forbrytelse, men det kan vitne litt både om manglende selvinnsikt, samfunnsinnsikt og skamvett dersom man samtidig er direktør for en underfinansiert offentlig etat slik som bufetat, mens du forfalsker dokumenter for å stjele mva fra staten slik det fremkommer i dommen.

Jeg har bare sett CV’en referert i avisen, og de høydepunktene som journalistene har tatt tak i er kanskje ikke de samme som ordføreren har lagt vekt på, men så langt så har jeg ikke latt meg imponere.

Jeg mener det er stor grunn til å snu bunken en gang til. Kanskje til og med finne noen som er villige til å ta med seg familien og bosette seg her.

Det er aldri galt med langsiktig planlegging. Men for all del han er sikkert et knakende godt valg, hva vet jeg.

