Nå er det virkelig alvor, det ropes ikke ulv. ulv. Vår bransje er hardt rammet av konkurser og mange nedbemanner og permitterer. Dette kan ikke fortsette.

Det sier NESO-direktør Karina Krane. I desember har to NESO-medlemmer i Alta meldt oppbud. Tecto Entreprenør AS meldte 4. desember at selskapets 27 ansatte mistet jobben. Tirsdag har også Kivijervi Entreprenør AS med 56 ansatte meldt oppbud til Finnmark tingrett.

Kivijervi Entreprenør skriver i en pressemelding at bakgrunnen for deres økonomiske problemer er pandemi, bemanningsproblemer, flere fastpriskontrakter i perioder med ekstrem prisstigning og mangel på oppdrag grunnet nedgang i bransjen.

– Det er en ekstremt trasig og vanskelig situasjon. Til sammen har disse to entreprenørene over 80 ansatte, dette rammer Alta-samfunnet hardt. Disse konkursene er sterke signal om at myndighetene nå må komme på banen med tiltak for å hjelpe bygg- og anleggsnæringer, sier Krane.

– Disse konkursene er eksempel på at det ikke bare er i boligmarkedet det er krise, da disse bedriftene i hovedsak arbeider ovenfor nærings og offentlige aktører, legger hun til.

Konkurser

Per oktober er det registrert 3797 konkurser i 2023 hos Statistisk Sentralbyrå (SSB). 29,1 prosent av disse er knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, ifølge SSB. Innen bygg- og anleggsvirksomhet er det en økning på 201 konkurser mål mot de første 10 månedene i 2022.

For NESO er Kivijervi Entreprenør den fjerde konkursen blant medlemmene i 2023.

– NESO-bedrifter er normalt sett veldig solide entreprenører, vi har strenge kriterier for medlemskap som stiller krav til blant annet soliditet. Når vi opplever flere konkurser enn noen gang tidligere, er det enda større grunn til bekymring, sier Krane.

Hun påpeker videre at bygg og anleggsbransjen også er en katalysator for andre næringer.

– Disse vil følgelig også merke utfordringene. Vi er også en næring med mange arbeidstakere. Bygg- og anlegg er den største fastlandsnæringen i landet - vi snakker om en motor for norsk økonomi som må holdes i gang, sier Krane.

Ta grep!

Hun oppfordrer det offentlige til å ta flere konkrete grep.

– Det viktigste er å få flere oppdrag til bransjen. Vi ser at oppdragsgivere avlyser oppdrag og setter oppdrag på “hold” i håp om at det skal bli billigere på et senere tidspunkt. Oppfordringen vår er å igangsette prosjektene. Vi har ikke tro på at det blir noe billigere senere, og man mister både arbeidskraft og bedrifter på veien om man venter. Sats også mer på rehabiliteringsprosjekter og nye prosjekter som er klimavennlige. Det er vinn-vinn for alle parter, oppfordrer hun.

– Det må også sørges for at byggesaksbehandling og reguleringssaker går så enkelt og effektivt som mulig. Her kan mye gjøres for å unngå unødige “humper i veien”, som fordyrer og forsinker prosjekter, mener Krane.

– Kortere arbeidsgiverperiode ved permittering og adgang til å permittere utover 26 uker er også viktig nå. I dag blir det for dyrt for bedriften, og mange må da heller gå til oppsigelse, mener hun.

– Oppdragsgivere, og spesielt offentlige byggherrer, må det kunne forventes at betale fakturaene sine i tide. Betalingsbetingelsene kan også bedres. I mange tilfeller er dessverre entreprenørene “bank” for oppdragsgivere, som er helt unødvendig, mener Krane, som også etterlyser flere målrettede tiltak og “krisepakker” til næringen.

– Vi håper virkelig også at rentetoppen nå er nådd, slik at pendelen snart kan snu, legger hun til.

NESOs Lærlingeskole har flere elever som har blitt berørt som følge av konkursene i Alta.

– Vi i NESO jobber med å følge opp disse, og håper å finne løsninger som gjør at disse får fortsette sin utdanning med læreplass hos andre entreprenører, sier Krane.

Dette er NESO: Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største organisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og Trøndelag, og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen. NESO har 140 medlemsbedrifter som i sum omsetter årlig for omkring 17 milliarder kroner og har ca. 5500 medarbeidere.