Under fylkestingets samling i Mo i Rana denne uka, fremmet Arbeiderpartiet en uttalelse som ble vedtatt mot stemmene fra Høyre. I uttalelsen så ber fylkestinget Regjeringen om å intensivere arbeidet mot lavtlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det bør sikres faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av norsk arbeidsliv.

Fylkestingsrepresentant Per Christian Jacobsen, som også er regionleder i Fellesforbundet Nord-Norge, er glad for at Nordland fylkesting støtter fagbevegelsens krav gjennom flere år om at det skal igangsettes prosesser for å blant annet fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.

– Gjennom mange tiår har fagbevegelsen vunnet et utall av kamper som har styrket arbeidsfolks rettigheter. Men etter åtte år med ei regjering som skrev inn i regjeringserklæringen at de anerkjente det uorganiserte arbeidslivet, er det på høy tid å rydde litt ekstra i arbeidslivspolitikken, sier Jacobsen.

Nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe, Linda Eide, mener at en opprydding i arbeidslivet er avgjørende for de som skal velge yrkesvei, og er på tur inn i arbeidslivet.

– Arbeiderpartiet mener det organiserte arbeidslivet er det viktigste elementet for å sikre et anstendig arbeidsliv og ber om at alle parter i trepartssamarbeidet bidrar til å øke organisasjonsgraden og å bekjempe sosial dumping, sier Eide.

Fylkestingsrepresentant Marius Meisfjord Jøsevold peker på at dobling av fagforeningsfradraget, innføring av pensjon fra første krone og innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel er blant de tiltakene som vil bidra til et mer anstendig arbeidsliv.

– Arbeiderpartiet mener at man aldri skal slutte å lete etter forbedringer i kampen for et bedre og mer rettferdig samfunn. Det vil være en god investering i den største kapitalen vi som fellesskap har – verdien av vår felles arbeidsinnsats, avslutter Jøsevold.